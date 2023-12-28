Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı.

Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Bölgede hala yoğun sis etkisini sürdürürken, ekipler yeni bir kazanın olmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan kazayla ilgili olarak Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz "Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru olan yol şu anda kapalı. 3 savcı olay yerinde, inceleme yapılıyor" dedi.



GÖZALTILAR VAR

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi. Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.



Kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı, yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi.Kazaya karışan 7 araç yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de temizlik çalışmasını tamamlamasıyla, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü, 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.