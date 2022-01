"Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalanlar dava açılabilir"

'VATANDAŞIN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNA GÖRE SAHİP OLDUĞU HAKLARI VAR'





Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yollar ve havalimanları bugüne kadar cebimizden çıkan yolcu garanti ücretiyle gündeme geldi. Karla birlikte ise uçamayan uçaklar ve yolda kalan vatandaşlarla gündemde. Peki vatandaşın bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Bir tazminat mümkün mü?Halk TV'den Hava Asal'a süreci değerlendiren Avukat Figen Çalıkuşu Kamu İhale Mevzuatına dikkat çekerek şunları söyledi:"Kamu İhale Mevzuatı, AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Kamu İhale Kanunu’na eklenen çok sayıda muafiyet, kamudaki şeffaflığı ve hesap verebilirliği sekteye uğratmaktadır. Harcama sonrası yeterli izleme ve raporlama mevcut olmadığından, önemli kamu yatırım programları şeffaflıktan yoksundur"5'li çeteye verilen ihaleleri hatırlatan Av. Çalıkuşu, "Türkiye Kamu İhale Mevzuatı'ndaki eksikleri giderse ve AB müktesabı ile uyumlu hale getirmiş olsa alınan hizmet şüphesiz standartlar boyutunda hukuka uygun ve vatandaşının azami menfaatine yönelik olacak, denetlenebilecekti. İşte bu nedenle Yunanistan’da karayollarında kar mağduriyeti yaşayan vatandaşları için Başbakan talimat verdi ve otoyol ihalesini alarak hizmet veren şirket her bir mağdura 2000 Euro tazminat ödemeyi kabul etti" dedi.Yap-işlet-devret modeliyle verilen ihaleler de şartnamelerin şeffaf olmadığını belirten Av. Figen Çalıkuşu sözlerini şöyle sürdürdü:Tabii bizim AB müktesabına uygun Kamu İhale Yasamız bulunmuyor. Siyaset şeffeflığı ve yarışmayı istemiyor. İhaleler bizim, toplumun denetimden uzak, yarışma ilkelerini taşımayan adrese belli 5'li şirketlere gidiyor. Geçmediğimiz köprülere, uçak inmeyen havalimanlarına her geçen gün daha da yoksullaşan ülke halkı acayip oranlarda paralar ödüyor.Tüm bunlara karşın vatandaşın Karayolları Trafik Kanuna göre sahip olduğu hakları vardır. Bu kanunun amacı:“Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.”Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda da ayrıca düzenlenmiş olup, Kanunun 4. maddesinde görev ve yetkiler şu şekilde sayılmıştır:“…a) Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergâhları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.b) Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek.c) Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.ç) Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.