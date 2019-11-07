Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Suriye'deki petrolün geliri kime gidecek? /07 Kasım 2019 22:43

Kuzey Suriye'deki petrolün geliri kime gidecek?

Suriye'nin kuzeyinden kısmen çekilen ancak petrol bölgelerini kontrol etmesi sürdüren ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon'dan söz konusu petrollerin gelirleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarındaki gelirin ABD'ye değil, ana çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gideceğini söyledi.

Euronews'in haberine göre, Hoffman ayrıca Ankara'nın desteklediği ve Suriye'nin kuzeyinde savaş suçu işlediği iddia edilen Suriye Milli Ordusu güçlerinin hesap verebilir olmasını Türkiye'den beklediklerini söyledi.

Ayrıca bölgede SDG varlığından haberdar olmadığını belirten Hoffman, ABD'nin bölgede her şeyi göremediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kullanıldığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG güçlerinin kontrolündeki petrol yataklarının Amerikalı şirketleri tarafından işletilebileceğini ileri sürmüştü.

Suriye Demokratik Güçlerinin, 2017 yılında IŞİD’ten geri aldığı Deyrizor bölgesinde özellikle petrol yatakları olduğu biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Suriye'deki petrolün geliri kime gidecek? Sonraki Haber >>

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Yanlış yerde durunca !

Yanlış yerde durunca !

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör

Alevler binayı bir anda sardı

Alevler binayı bir anda sardı

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:06