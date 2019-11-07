Kuzey Suriye'deki petrolün geliri kime gidecek?

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarındaki gelirin ABD'ye değil, ana çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gideceğini söyledi.





Euronews'in haberine göre, Hoffman ayrıca Ankara'nın desteklediği ve Suriye'nin kuzeyinde savaş suçu işlediği iddia edilen Suriye Milli Ordusu güçlerinin hesap verebilir olmasını Türkiye'den beklediklerini söyledi.





Ayrıca bölgede SDG varlığından haberdar olmadığını belirten Hoffman, ABD'nin bölgede her şeyi göremediğini kaydetti.





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kullanıldığını ifade etmişti.





Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG güçlerinin kontrolündeki petrol yataklarının Amerikalı şirketleri tarafından işletilebileceğini ileri sürmüştü.





Suriye Demokratik Güçlerinin, 2017 yılında IŞİD’ten geri aldığı Deyrizor bölgesinde özellikle petrol yatakları olduğu biliniyor.