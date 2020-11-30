Kuzu cinayete mi kurban gitti?

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Süleyman Kuzu, söz konusu iddialara karşın şöyle konuştu:







“Babam 17 Ekim’de rahatsızlandı. Ateşi yükseldi. Bana ‘Oğlum ne olur ne olmaz, bir test yaptırayım’ dedi. Hastaneye gitti. Testler yapıldı, pozitif çıktı. Ateşi yükseliyordu. Tedaviye aldılar. Birkaç gün sonra kan değerleri iyice düşmeye başladı. İlaçlara vücudu cevap vermiyordu. ‘Sitokin Fırtınası’ diye bir durumdan bahsetti doktorlar. Bağışıklık sisteminin sağlam hücrelere yönelik bir saldırısı şeklinde. Bu her hastada olmuyormuş. Bir ara düzeldi kan değerleri. İyiye gitmeye başladı. Ama ikinci defa ‘Sitokin Fırtınası’ başlayınca bütün değerleri altüst oldu. Kan değerleri düştü, kurtarılamadı maalesef.





"Babamın tedavi gördüğü hastane en güvendiğimiz hastane, her şeyi yakından takip ettik"





İlk günden itibaren biz de süreci yakından takip ettik. Durumu ağırlaşmadan önce telefonla da görüşebiliyorduk. Babamın tedavi gördüğü hastane en güvendiğimiz hastane. O yüzden oraya gittik zaten. Babamın hastalık süreçleri gözümüzün önünde gerçekleşti. Yapılan her işlemle ilgili bilgilendiriliyorduk. Her şeyi yakından takip ettik. Bu konudaki bütün iddialar asılsızdır. Hiçbir kıymeti yok.





"Gizli saklı bir durum değildi"





Olayın heyecanı ve üzüntüsü içinde babamın hasta olduğunu duyurmak aklımıza gelmedi. Zaten öyle hemen duyurmak gibi bir mecburiyet de yok. İnsan kendi derdine düşüyor. O telaş halinde aklımıza öyle bir şey gelmedi. Hastaneye her gün gidiyorduk ama babamı göremiyorduk. Gizli saklı bir durum da değildi ama o halde ne duyurmak geldi aklımıza ne de paylaşmak. Zaten babam da duyulmasını istemedi ‘gerek yok oğlum’ diyerek.”





Kuzu’nun tedavi gördüğü hastanenin ilgili birimleri de hastaların durumuyla ilgili açıklamayı ancak hasta yakınlarının yapabileceğini belirtti.





Sitokin fırtınası nedir?





Sitokinler bağışıklık sistemi tarafından salınan moleküler ağırlıklı çözünür proteinler. Hücreler arası etkileşim ve iletişimi sağlıyorlar. Aşırı ve kontrolsüz salındıklarında bağışıklık sistemi sağlam doku ve hücreleri de yok etmeye başlıyor. Ateş düşmüyor ve akciğer hasarı artarak kan değerleri düşüyor. Bu durum ‘Sitokin Fırtınası’ olarak tarif ediliyor.