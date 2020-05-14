Samanyolu Haber /Medya / Kuzuların Sessizliği filmi dizi oluyor /14 Mayıs 2020 14:46

Kuzuların Sessizliği filmi dizi oluyor

Anthony Hopkins ve Jodie Foster’ın başrollerinde rol aldıkları 1991 yılında 5 dalda Oscar alan Kuzuların Sessizliği filmi dizi oluyor.

SHABER3.COM

Jonathan Demme’nin Thomas Harris’in en çok satan romanından uyarladığı, Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filmi diziye uyarlanıyor. Clarice adlı uyarlama, 2020-2021 TV sezonunda tanıtılacak.

Anthony Hopkins ve Jodie Foster’ın başrolleri paylaştığı film, 1991 yılında beş dalda Oscar’a değer görülmüş, en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk ve tek korku filmi olmuştu.

Screen Rant’ın haberine göre, CBS kanalında yayımlanacak olan dizi, 1993’te, Kuzuların Sessizliği olaylarından altı ay sonra geçiyor. Dizide FBI ajanı Clarice Starling’in Washington’daki maceraları anlatılacak.

FBI ajanı Clarice Starling başrolünde Rebecca Breeds yer alacak. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular arasında yer alıyor. Filmde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Hannibal Lecter rolünde ise kimin yer alacağı henüz bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzuların Sessizliği filmi dizi oluyor Sonraki Haber >>

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:23