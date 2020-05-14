Kuzuların Sessizliği filmi dizi oluyor

Jonathan Demme’nin Thomas Harris’in en çok satan romanından uyarladığı, Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filmi diziye uyarlanıyor. Clarice adlı uyarlama, 2020-2021 TV sezonunda tanıtılacak.







Anthony Hopkins ve Jodie Foster’ın başrolleri paylaştığı film, 1991 yılında beş dalda Oscar’a değer görülmüş, en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk ve tek korku filmi olmuştu.





Screen Rant’ın haberine göre, CBS kanalında yayımlanacak olan dizi, 1993’te, Kuzuların Sessizliği olaylarından altı ay sonra geçiyor. Dizide FBI ajanı Clarice Starling’in Washington’daki maceraları anlatılacak.





FBI ajanı Clarice Starling başrolünde Rebecca Breeds yer alacak. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular arasında yer alıyor. Filmde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Hannibal Lecter rolünde ise kimin yer alacağı henüz bilinmiyor.