Kuzu'nun dolandırıcılık iddiası yargıda

Kaddafi’nin 760 milyon dolarlık servetinin Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili pek çok insanın dahil olduğu süreç, paranın gelmemesiyle birlikte hukuka taşındı. AKP Esenler Belediye Meclisi eski üyesi Mustafa Atılgan, havale işlemleri için gereken parayı verdikleri takdirde yatırdıkları paranın on katını alma vaadiyle sürece dahil olan herkesin, ailesini tehdit ettiğini söyledi. Paraların Burhan Kuzu’nun yönlendirmesi sonucu oğlu Salih Atılgan’ın hesabında toplandığını belirten Atılgan, “Durum, Kuzu’nun iddia ettiği gibi değil. Ben 100 bin ve 150 bin olmak şartıyla 250 bin TL para yatırdım. Şimdi benim de diğer insanların da bu konuda zararımız büyük.” dedi.







PARTİ BÜYÜKLERİNE GİTTİK, SORUNU ÇÖZMEDİLER





Durumun ailesi hakkında tehlikeli bir duruma geldiğini söyleyen Atılgan, şu ifadeleri kullandı: “Benim hakkımda ‘battı, tefeciye düştü’ diye konuştu. Parti büyüklerimize gittik. Çözemedik. En son oğlumun darp edilmesi bardağı taşırdı ve artık yargı yoluna gittik. Ben neden şantaj yapayım? Kendisinin yönlendirmesiyle insanlar benim oğlumun hesabına para yolladı. İşte sıkıntı çıkınca kendisinin yanına gittik. İlgilenmedi. Şantaj yapsak neden yargıya gidelim?”





15 MİLYONA YAKIN PARA TOPLANDI





“Salih’in hesabına yatan paranın sorumlusu Burhan Kuzu’dur. Çünkü onun danışmanı benim arkadaşım. Böyle bir mesele var ve sizin hesabı kullanalım dediler. Biz de kabul ettik. Bizim hesaba 1,5 milyonun üzerinde para yatıyor. Bunun dışında toplamda 15 milyon TL toplandı. 10 katını alacağını düşünen insanlar verdi bu parayı.”





OĞLUMUN HESABINA BU KADAR PARA NASIL YATTI?





“Biz Burhan Kuzu aracılığıyla bu meseleye dahil olduk. Oğlumun hesabına para yatıran siyasi ve iş adamlarını ben şahsen tanımam. Bu insanlar da bizi tanımıyor. Nasıl yattı bunca para hesaba? Tabi ki Burhan Kuzu aracılığıyla. Onlar Kuzu’nun yönlendirmesiyle oğlumun hesabına para attı. Oğlum da yine Kuzu’nun yönlendirmesiyle o paraları yurt dışına transfer etti. Şimdi bu paranın ülkeye gelmeyeceği anlaşılınca, bu insanlar oğlumu tehdit etmeye başladı.”





BENİ REHİN ALDILAR





“Birçok kez ailem darp ve tehdit edildi. Beni 3 gün boyunca rehin aldılar. Dosyayı çekmezsem öldürüleceğim söylendi. Ellerinden kaçarak kurtuldum. Kovuşturmanın açılmaması çok garip. Daha benim ifadem bile alınmadı. Burhan Kuzu aracılığıyla işe giren ve bizim hesabımıza para yatıran herkes bize üşüştü. Burhan Kuzu’ya gücü yetmeyen bize saldırdı. Hocamıza gittik. Bana ne, ben kimseden para almadım dedi. Bu nedenle can güvenliğimiz olmadığı için yargıya gittik. Kimsenin parasını ödemedim ben diyor. A. Paylaşan diye bir kişinin parasını kendi cebinden ödedi. 231 bin TL ödedi. Madem bu işle alakası yok neden yapıyor?”





ORTADA PARA YOK HEPSİ HAYALİ





“Bize para dolu uçağın 15 gün içinde geleceğini söyledi. Bir yıldır sürüyor bu rezillik. Demek ki para da yok, uçak da. Burhan Kuzu bize 10 katını vereceğini söyledi. Olmazsa da ödemeyeceğini söyledi. Kimisine siyasi mevki vadetmiş. Bizim istediğimiz şey, çıksın kendisi desin, bu para yok paranız battı desin.”