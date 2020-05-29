Samanyolu Haber /Politika / Kuzu'nun itirafı: Evet hâkimi aradım! /29 Mayıs 2020 00:25

Kuzu'nun itirafı: Evet hâkimi aradım!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 4 dönem milletvekili olarak seçilen ve halihazırda Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi için hâkimleri aradığını itiraf etti.

SHABER3.COM

“Nüfuz ticareti” suçlamasıyla hakkında dava açılan Cumhurbaşkanı başdanışmanı Burhan Kuzu evlere şenlik bir savunma yaptı.

Kuzu, Haber Global televizyonunda Jülide Ateş'in sunduğu programda Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimi arayıp aramadığı sorusu üzerine, "Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve 2014’te yasa değişti, dava açılmadan hâkimi aramak suç olmaktan çıkarıldı.” dedi.

HÂKİMİ ARADIĞINI İTİRAF ETTİ

“Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi." diyen Kuzu şöyle devam etti: "Adam 'Ben baron değilim. Ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor?' diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum."
Burhan Kuzu'nun bu sefer de uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ...

Burhan Kuzu, AKP milletvekili iken uyuşturucu baronu Zindaşti ile yemekte buluştu.

Kuzu hâkimi aradığını itiraf ederken, "Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi.” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ İLE KİM TANIŞTIRDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Kuzu şunlar dile getirdi: "Şimdi bu soruları duyan da gerçekten zannedecek ki uyuşturucu baronuyla tanıştık. 2011 yılından teşkilattan arkadaşlar getirdiler teşkilata. 'Ben İranlıyım, yatırım yapacağım. Vatandaşlık istiyorum' dedi. Ben de "Tamam" dedim. Daha sonra arkadaşlar aradı hocam bu arkadaş sıkıntılı dediler. Dedim "tamam" kalsın. 

O arada toplantı sırasında fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafı da basına sızdırmışlar. Bu içeri girdiğinde avukatı geldi. Avukatı benim öğrencim. Dedi ki 'Hocam 9 aydır yatıyor daha dava açılmadı. bir şey yapsanız' dedi. Ben de hâkimi aradım 'Dava açılmamış' dedim. O da 'Hocam onu savcılık açacak' dedi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzu'nun itirafı: Evet hâkimi aradım! Sonraki Haber >>

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:23