Kuzu'nun itirafı: Evet hâkimi aradım!

“Nüfuz ticareti” suçlamasıyla hakkında dava açılan Cumhurbaşkanı başdanışmanı Burhan Kuzu evlere şenlik bir savunma yaptı.





Kuzu, Haber Global televizyonunda Jülide Ateş'in sunduğu programda Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimi arayıp aramadığı sorusu üzerine, "Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve 2014’te yasa değişti, dava açılmadan hâkimi aramak suç olmaktan çıkarıldı.” dedi.

HÂKİMİ ARADIĞINI İTİRAF ETTİ

“Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi." diyen Kuzu şöyle devam etti: "Adam 'Ben baron değilim. Ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor?' diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum."





Burhan Kuzu, AKP milletvekili iken uyuşturucu baronu Zindaşti ile yemekte buluştu.





Kuzu hâkimi aradığını itiraf ederken, "Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi.” ifadelerini kullandı.





UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ İLE KİM TANIŞTIRDI?





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Kuzu şunlar dile getirdi: "Şimdi bu soruları duyan da gerçekten zannedecek ki uyuşturucu baronuyla tanıştık. 2011 yılından teşkilattan arkadaşlar getirdiler teşkilata. 'Ben İranlıyım, yatırım yapacağım. Vatandaşlık istiyorum' dedi. Ben de "Tamam" dedim. Daha sonra arkadaşlar aradı hocam bu arkadaş sıkıntılı dediler. Dedim "tamam" kalsın.





O arada toplantı sırasında fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafı da basına sızdırmışlar. Bu içeri girdiğinde avukatı geldi. Avukatı benim öğrencim. Dedi ki 'Hocam 9 aydır yatıyor daha dava açılmadı. bir şey yapsanız' dedi. Ben de hâkimi aradım 'Dava açılmamış' dedim. O da 'Hocam onu savcılık açacak' dedi."