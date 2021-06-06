KYB: Türkiye'nin Mahmur saldırısında üç kişi öldü

Türkiye'nin dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Mahmur Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilisi Reşad Kelali saldırıda en az üç kişinin öldüğünü söyledi. Reuters ajansına isim vermeden konuşan bir Iraklı güvenlik yetkilisi de saldırıyı doğruladı. Iraklı yetkili, saldırı sırasında kampta ölenler ve yaralananlar olduğunu söylerken, ayrıntı vermedi.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, perşembe günü katıldığı TRT yayınında "Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.





Öte yandan, Metina Dağı'ndaki Amedi'de peşmerge ile PKK arasında çatışma çıktığı, beş Peşmerge'nin öldüğü açıklandı.