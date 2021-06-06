Samanyolu Haber /Dünya / KYB: Türkiye'nin Mahmur saldırısında üç kişi öldü /06 Haziran 2021 17:01

KYB: Türkiye'nin Mahmur saldırısında üç kişi öldü

Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilisi Reşad Kelali, Türkiye'nin dün Mahmur kampına düzenlediği hava saldırısında en az üç kişinin öldüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Mahmur Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilisi Reşad Kelali saldırıda en az üç kişinin öldüğünü söyledi. Reuters ajansına isim vermeden konuşan bir Iraklı güvenlik yetkilisi de saldırıyı doğruladı. Iraklı yetkili, saldırı sırasında kampta ölenler ve yaralananlar olduğunu söylerken, ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, perşembe günü katıldığı TRT yayınında "Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Metina Dağı'ndaki Amedi'de peşmerge ile PKK arasında çatışma çıktığı, beş Peşmerge'nin öldüğü açıklandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KYB: Türkiye'nin Mahmur saldırısında üç kişi öldü Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:32