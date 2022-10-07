KYK faizlerinin silinmesini içeren torba yasa teklifi Meclis’te

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, torba kanun teklifinin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını söyledi.





diken.com.tr'de yer alan habere göre çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.Uzun süredir üzerinde çalıştıkları Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 52 maddeden oluştuğunu belirten Elitaş, konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu, düzenlemeyle mesken çatılarında 50 kilovata kadar elektrik üretiminin vergiden muaf olacağını söyledi.Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını belirtti.AKP’li vekil, işverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023’e kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 liraya kadar yaptıkları yardımların da gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacağını ifade etti.Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki artışı hızlandırabilmek için Ar-Ge konusunda daha önce 1 milyon liraya kadar desteğin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılacağını bildiren Elitaş, teklifle ayrıca Türkiye’den yurt dışına giden ve inşaat işlerinde çalışan Türkiye vatandaşı işçilere ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna hale getirileceğini söyledi.AKP’li vekil, öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını söyledi.İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyen Elitaş, GSM, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosyanın bulunduğunu, toplam bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.