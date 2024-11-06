KYK ve Ziraat Bankası hakkında skandal iddia! Öğrenci bursları üzerinden bakanlığa lüks araç tahsisi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK'nın öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yaptığı promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları, sekreterleri gibi 3'üncü şahısların kullandığına dair ihbarlar aldıklarını ifade etti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.





Bankoğlu, "Kurum personellerinden gelen bilgilere göre bu promosyonlar öğrencilerin burslarına yansıtılmadığı gibi bakanlık bürokratlarının eşlerinin, çocuklarının hatta sekreterlerinin kullanımına verilen lüks araçlar olarak ödeniyor. Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aysu Bankoğlu’nun sorusuna cevap vermeyerek 7 gün içerisinde yazılı olarak yanıt vereceğini söyledi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanan bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bankoğlu, “2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için öğrenim kredi ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenim kredisi ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Bu ödemeler ise öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında Ziraat Bankası üzerinden yapılmakta. Öğrencilerin kredi ve bursları üzerinden karlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği karın bir miktarını 'promosyon' adı altında, tüm kurumlarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar gereği ilgili kurumlara da ödemekte. Ancak tarafıma kurum personellerinden gelen bilgilere göre bu promosyonlar öğrencilerin burslarına yansıtılmadığı gibi bakanlık bürokratlarının eşlerinin, çocuklarının hatta sekreterlerinin kullanımına verilen lüks araçlar olarak ödeniyor” dedi.





Yıllardır devam eden uygulama piyasa değeri 4-4,5 milyon lira olan üst segment lüks araç verildiğinin Sayıştay raporlarına da yansıdığını söyleyen Aysu Bankoğlu, “Öğrencilerin hakkı olan krediler üzerinden Ziraat Bankası’ndan alınan promosyonların kuruma bedelsiz araç tahsisi olarak verilmesi, üstüne üstlük bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edilmesi hak gaspıdır. 2019 Yerel Seçimleri sonrası İBB’nin ihtiyaç fazlası kiralık araçları Yenikapı'da sergilenmiş ve bu araçların büyük bir kısmının AKP döneminde bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları gereği İBB’ye verildiği, araçları ise belediyenin üst düzey yöneticileri haricinde 3. şahısların kullandığı ortaya çıkmıştı. Piyasa değeri 4-4,5 milyon lira olan üst segment lüks araçlar şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.





Öğrenci bursları üzerinden bankanın bakanlığa tahsis ettiği lüks makam araçlarının öğrencilerin hakkı olduğunun altını çizen Bankoğlu, “KYK bursları geri ödemeli veriyor. Öğrenciler mezun olduklarında iş bulmaları beklenmeden ödeme yapmaları isteniyor. Hatta birçok öğrenciye haciz yollandı. AKP hükümeti gençlere istihdam yaratmadığı gibi mezun olur olmaz işsiz gençlere haciz yollaması yetmiyor, senede imza attırarak verdiği burslar üzerinden aldığı promosyonları da öğrencilerin burslarına yansıtmaktansa kendi lüks ve şatafatları için kullanıyor. Tam bir akıl tutulması. Klasik bir AKP uygulaması. İşin en acı tarafı bu promosyon araçların bürokratların eşleri, çocukları hatta sekreterlerinin kullanıma verdiğine dair çok ciddi bilgiler geliyor.” dedi.





CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu konuyla ilgili verdiği soru önergesinin cevapsız kaldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şu soruları yöneltti:“Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası üzerinden geri ödemeli olarak katkı ve öğrenim kredisi vermektedir. Öğrencilerin kredi/bursları üzerinden karlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği karın bir miktarını “promosyon” terimi adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödemektedir. Promosyonlar karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ya bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3.şahıslara tahsis edildiği ise gelen bilgiler arasındadır.1) Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir?2) Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır?3) Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir?4) Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır?5) Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir?6) Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır?7) Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir?8) Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aysu Bankoğlu’nun sorusuna 7 gün içerisinde yazılı olarak cevap vereceğini söyledi.