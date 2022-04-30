Samanyolu Haber /Medya / La Casa de Papel'in Netflix'teki Kore versiyonu için tarih açıklandı /30 Nisan 2022 00:42

La Casa de Papel'in Netflix'teki Kore versiyonu için tarih açıklandı

Kendine özel bir izleyici kitlesi bulunan İspanyol dizisi La Casa de Papel'in Netflix'teki Kore versiyonu için yayın tarihinin açıklandığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.

Bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması geliyor.

‘La Casa de Papel: Kore’ ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.

Netlix Türkiye, YouTube kanalında ‘Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…’ notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.


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