La Casa de Papel'in Netflix'teki Kore versiyonu için tarih açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor. Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.





Bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması geliyor.





‘La Casa de Papel: Kore’ ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.





Netlix Türkiye, YouTube kanalında ‘Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…’ notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.







