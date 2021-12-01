La Casa de Papel'in yan dizisi Berlin geliyor

Netflix La Casa de Papel dizisinin Berlin karakterine odaklanılmış yan bir dizi yaptığını duyurdu.



Netflix, La Casa de Papel'in, Pedro Alonso'nun oynadığı popüler karakter Berlin'in etrafında dönen bir dizi yaptığını duyurdu. Dijital platform, henüz yan diziyle ilgili pek fazla ayrıntı vermedi.



Berlin dizisinin, son beş bölümü 3 Aralık'ta yayınlanacak La Casa de Papel dizisinin sona ermesinin ardından 2023'te başlaması planlanıyor.



Alex Pina tarafından ortaya konulan dizi, soyguncuların hikayesini Ursula Corbero'nun oynadığı soygunculardan biri olan Tokyo'nun bakış açısıyla anlatıyor. Ayrıca Álvaro Morte, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga ve Mario de la Rosa gibi isimler de dizide yer alıyor.