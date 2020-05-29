Samanyolu Haber /Spor / La Liga, 11 Haziran'da başlıyor /29 Mayıs 2020 21:07

La Liga, 11 Haziran'da başlıyor

İspanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı ertelen 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) kalan müsabakalar 11 Haziran’da başlayacak.

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İspanya’da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının 11 Haziran’da başlamasına karar verdi.

CSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, La Liga’da ertelenen maçların oynanmasıyla ilgili takvimin kabul edildiği bildirildi.
la liga

28'inci haftadan itibaren ertelenen maçların oynanmasına 11 Haziran’da Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla başlanacağı, salgının seyrine bağlı olarak ligin 18-19 Temmuz’da bitmesinin öngörüldüğü  belirtildi. 

La Liga’da kalan 11 hafta maçlarının oynanma saatleri hafta içinde 19:30, 21:30 ve 22:00 şeklinde belirlendi. Hafta sonunda ise bu saatlere 17:30 da ilave edilecek. 
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