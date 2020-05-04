Samanyolu Haber /Spor / La Liga dönüşe hazırlanıyor! /04 Mayıs 2020 20:34

La Liga dönüşe hazırlanıyor!

İspanya La Liga yönetimi, takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı.Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da lig için dönüş kararı verildi.

SHABER3.COM

La Liga yönetimi yaptığı toplantı sonrası takımların bu hafta saha antrenmanlarına başlaması ve maçların haziran ayında oynatılmasına karar verdi.

Normalleşmeye başlayan İspanya’da La Liga 1 ve 2.Lig ekipleri bu hafta saha çalışmalarına başlayabilecek.2 aydır durmuş durumda olan futbola yeniden dönüş protokolü kapsamında bir başka karar daha alındı. 

İspanya Kral Kupası Finali’ni oynayacak Athletic Bilbao ve Real Sociedad takımları müsabaka için seyircili oynanacak şartlar oluşana kadar bekleme kararı aldıklarını bildirdi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber La Liga dönüşe hazırlanıyor! Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:50