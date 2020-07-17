Samanyolu Haber /Spor / La Liga'da şampiyon belli oldu /17 Temmuz 2020 00:28

La Liga'da şampiyon belli oldu

La Liga'da Real Madrid sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek ligdeki 34. şampiyonluğunu ilan etti.

SHABER3.COM

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 37.hafta maçında lider Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid, bitime bir hafta kala 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Madrid ekibi, 2 yıl aranın ardından yine Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile şampiyon oldu.

Real'in gollerini 28. dakikada Benzama, 75. dakikada penaltıdan Ramos kaydetti. Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente Iborra attı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 86 yaptı ve 34. şampiyonluğunu elde etti. Villarreal 57 puanla 5. sırada kaldı.

Real Madrid Kulübü daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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