Samanyolu Haber /Dünya / La Palma’da yanardağ felaketi sürüyor /17 Ekim 2021 23:24

La Palma’da yanardağ felaketi sürüyor

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmiyor. Bölgede son 24 saatte 42 deprem meydana gelirken birçok uçak seferi de iptal edildi.

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.


Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etti.

Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, “Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” dedi.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafında yapılan açıklamada, La Palma'da son 24 saatte en büyüğü 4,3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği ifade edildi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

İspanya Havalimanları İşletmeleri (Aena) tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde La Palma Adası ile bağlantılı toplam 38 uçuştan 28'inin iptal edildiği ifade edilerek, La Palma Havalimanının açık olduğu belirtildi.

1835 BİNA YOK OLDU

Adada 19 Eylül'den bu yana lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu. Yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.
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