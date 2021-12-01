La Palma'daki lavlar şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor

KALAN BİR AVUÇ BİNA DA TEHLİKEDE

Lavlar, dağın daha aşağısında bir aydan uzun bir süre önce boşaltılan La Laguna kasabasında kalan binaları tehdit ediyor.





Kanarya Adası hükümetinin yanardağ kriz komitesi tarafından yayınlanan bir haritaya göre, kasabanın kilisesi şu anda en geniş lav akışından sadece bir kilometre uzaklıkta bulunuyor.







Komite, lavların adanın batı kıyısında iki yerde Atlantik'e ulaştığını, uçurumlardan okyanusa aktığını ve ardından kıyı şeridine toplam 48 hektar lav depolama alanı eklediğini söyledi.





