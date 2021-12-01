Samanyolu Haber /Gündem / La Palma'daki lavlar şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor /01 Aralık 2021 14:10

La Palma'daki lavlar şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma adasında yaklaşık iki ay önce başlayan lav akışının şiddeti arttı. Cumbre Vieja yanardağında yeni açılan volkan tüpleri nedeniyle lavların akış hızı saniyede bir metreye ulaştı. Bölgeden gelen yeni fotoğraflar, lavların adada hali hazırda sağlam kalan birkaç evi de tehdit ettiğini gösteriyor.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, İspanya'nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağından çıkan yeni lav tüpleri,  saniyede 1 metreye varan hızlarda yokuş aşağı akan lav gönderiyor.

KALAN BİR AVUÇ BİNA DA TEHLİKEDE
Lavlar, dağın daha aşağısında bir aydan uzun bir süre önce boşaltılan La Laguna kasabasında kalan binaları tehdit ediyor.

Kanarya Adası hükümetinin yanardağ kriz komitesi tarafından yayınlanan bir haritaya göre, kasabanın kilisesi şu anda en geniş lav akışından sadece bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

Komite, lavların adanın batı kıyısında iki yerde Atlantik'e ulaştığını, uçurumlardan okyanusa aktığını ve ardından kıyı şeridine toplam 48 hektar lav depolama alanı eklediğini söyledi.

MUZ VE AVOKADO TARLALARINI YUTTU
Diğer taraftan yetkililer, lavların şimdiye kadar adadaki tarım arazisinin üçte birini (bin 134) yok ettiğini söyledi. Yanardağ felaketi ayrıca, adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlalarını yok etti.

900 MİLYON EUROLUK ZARAR MEYDANA GELDİ
Öte yandan, La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.Uzmanlar, volkanın uzun bir süre daha sürmesini beklemiyor. Ayrıca, volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.
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