Samanyolu Haber /Gündem / Laçiner’in özgürlüğüne hukuksuz engelleme: Tahliye edileceği gün disiplin cezası verildi /29 Temmuz 2022 13:42

Laçiner’in özgürlüğüne hukuksuz engelleme: Tahliye edileceği gün disiplin cezası verildi

Gazeteci Fehmi Koru, 20 Temmuz 2016’dan bu yana mahpus olan eski Çanakkale Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner’in tahliye edileceği gün disiplin cezası verilerek tahliyesinin engellendiğini yazdı.

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Fehmi Koru’nun Günlüğü adlı internet sitesinde yazılar kaleme alan tecrübeli gazeteci Koru, dikkat çeken bir konuyu gündeme getirdi.

‘İki konu: İlki, Fenerbahçe taraftarı.. Diğeri, cezaevinden çıkması engellenen bir bilim insanı…’ başlıklı yazı kaleme alan Koru, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ile ilgili hukuksuzluğu duyurdu.

“4 AY DAHA CEZAEVİNDE KALACAK”
Koru, “Yatması gereken süre kadar cezaevinde kaldı ve geçenlerde serbest bırakılması bekleniyordu. Öğrendiğime göre, tam tahliye edileceği gün, kendisinin sebep olmadığı bir gerekçe ileri sürülerek, disiplin cezasına çarptırılmış… Dört ay daha yatacakmış…” ifadeleri kullandı.

Koru ‘Bildiğim tek şey, bu son dört aylık cezalandırmanın, hem kendisi hem de yakınlarına, şimdiye kadar yattığı yıllardan çok daha ağır gelme ihtimalidir. Bir yararı olacak mıdır bilmesem de, ilgili kurumdan, bu cezayı kaldırmasını beklediğimi duyurmak isterim.’ dedi.

Koru, Laçiner ile ilgili yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.
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