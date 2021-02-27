Samanyolu Haber /Dünya / Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu /27 Şubat 2021 18:25

Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız bulldog cinsi 2 köpeği, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra bulundu.

Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu

Hollywood'da kaçırılan köpeklerin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı.

Köpekleri gezdirirken yaşanan olay sırasında göğsünden vurulan görevli Ryan Fischer'in da hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Köpeklerin başına neler geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Los Angeles polisi köpeklerin, soygunla ilgili olmayan bir kadın tarafından Los Angeles'taki Olympic Community karakoluna teslim edildiğini açıkladı.

Lady Gaga, Koji ve Gustav adlı köpeklerini geri getirene 500 bin dolar para ödülü vadetmişti. Ödülün verilip verilmediği bilinmiyor.
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