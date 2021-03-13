Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

ÖRTÜLÜ DÖVİZ SATIŞI YAPILMIŞ





LAF KALABALIĞI YAPMAYIN





FAİZ LOBİSİNE Mİ SATTINIZ?





Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının rezervlerinin eksiye düşmesine sebep olan 127,4 milyar dolarlık döviz satışı gündemdeki yerini koruyor.AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rekor miktardaki dövizin satılmasıyla ilgili önce koronavirüs pandemisiyle mücadelede kullanıldığı açıklaması yaptı. Erdoğan, sonrasında ise piyasaları kontrol altına almak için harcandığını savundu. Son olarak ise 127 milyar doların bir yere gitmediğini Hazine’nin kasasında durduğunu söyledi.Ekonomist Emin Çapa, 2 dakika 9 saniyelik videoda Erdoğan’ın tezlerini çürüttü. Sosyal medyada en çok izlenen hızla yayılan videoda MB’nin iki yıl içinde 127,4 milyar dolarlık örtülü döviz satışı yapıldığına dikkat çeken Çapa, “Merkez Bankası şeffaf kurumdur. Merkez Bankası sizin babanızın kasası değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası orası. Hepimizin bankası. Orada bir işlem yapıldığında bunu bizim görmemiz lazım. Hem bilançosunda hem ilan ettiğinde. MB yıllardır döviz satışı yapmıyor. Yapsa göreceğiz ilan edecek döviz satışı yapacağım ben diye. Başvuracak kurumlar da belli. Bankalar başvurup döviz alacaklar. Böyle bir şey yapmamış. Peki nasıl olmuşta 2019’da 33 milyar dolar, 2020’de 94,4 milyar dolar satmış” diye konuştu.2 yıl içinde 127,4 milyar doları kimin aldığını soran Çapa, “Laf kalabalığı yapmayın. Gürültü yapmayın. Şu soruya yanıt verin. Bu 127 milyar dolar nerede? Yok MB bilançosunda. Stüdyoya gelin cevap verin bize” dedi.Çapa’nın videosu şu sorularla bitti: “Kime sattınız? Niye MB’nin döviz satış ihalelerinde görmüyoruz böyle bir şey. Nasıl sattınız kime sattınız. Ucuz ucuz yabancılara döviz sattınız da kuru uzun süre 6,80’de 6,90 da tuttunuz. BuYabancılar ucuz ucuz dövizleri alıp şakır şakır yurt dışına çıktılar. Yabancı para kazansın diye mi sattınız? Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz? Yoksa kime verdiniz çıkın anlatın bunu bize?”