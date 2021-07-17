Samanyolu Haber /Gündem / Lafı uzatmadı: Boğaziçililere darbe davası açılacak /17 Temmuz 2021 13:05

Lafı uzatmadı: Boğaziçililere darbe davası açılacak

Havuz medyasında ilginç ifadeler. Yeni Akit'in Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Bulu’nun rektörlüğe atanmasının ardından gösteri yapan öğretim üyelerinin Tayyip Erdoğan tarafından "bir yere not" edildiğini ileri sürerek “Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak” dedi.

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“Melih Bulu’nun rektörlüğe atanması sonrasında, 6 ay boyunca üniversite bahçesinde, 10 kişi ile de olsa, 20 kişi ile de olsa gösteri yaparak, ‘Rektörü tanımıyoruz’ diyen öğretim üyelerinin protestoları sonrasında, ‘görevden alma’ kararının gelmesini ben ‘Darbe’ olarak niteledim” diyen Karahasanoğlu yazısına şöyle devam etti:

"Halkın % 52 oyunu almış olan Cumhurbaşkanı, 6 ay önce kendisinin atadığı rektörü, görevden aldı.
Ama bu karara imza atılması için çırpınan ahlaksızları da, bir yere not etti.
Tıpkı, kendisine ahlaksızca saldırılar yapılan gazetelerin patronlarını, bir yere not ettiği gibi..
Kendisine sopa sallayan darbeci generalleri bir yere not ettiği gibi..
Kendisine tehditler savuran bürokratları, bir yere not ettiği gibi..
Nasıl ki onların hepsinin hakkından geldi..
Şimdi öğretim üyeleri karşısına çıkıyorsa.
Nasıl ki, bizim eleştirilerimize rağmen..
‘Geç kalıyorsunuz. Mağduriyetler artıyor’ dememize rağmen..
Katsayı değişikliği için bekledi ise..
Başörtü yasağının kaldırılması için bekledi ise.. Şimdi..
Boğaziçi öğretim üyelerini de not etti.
Ve şimdilik onların istedikleri gibi, bir karara imza attı..
Ama sevinmesinler..
Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak..
Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak..
Not alsınlar..
Bir yıl sonra.. İki yıl sonra..
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki, 6 ay boyunca kamu alanında gösteri yapanlara da dava açıldığında.. “Bu neyin davası” diye şaşırmasınlar.."
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