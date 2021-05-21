"Lağım patlamış, en tepedeki hiçbir şey olmamış gibi oturuyor"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş olan Sedat Peker’in iddiaları, ortaya çıkan görüntüler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına ilişkin, “Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, her taraf kirlenmiş; en tepedeki insan, Türkiye’de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Bu adam kim ya? Bu kokudan memnun anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.







“SOYLU, ERDOĞAN'DAN TALİMAT ALMADAN SU BİLE İÇEMEZ”





Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Erdoğan Aktaş'a konuştu. “Eğer siyasi desteği varsa mafya yürür, at koşturur, siyasetçiyi besler, onun finansmanını yapar, ‘sen merak etme, ben sana her türlü desteği vereceğim' der. Eğer bu noktaya Türkiye'yi taşıdılarsa, ki taşındı bu noktaya, asıl felaket buradadır" dedi.





“TÜRKİYE'NİN BÜTÜN BÜROKRASİSİ ADETA KİLİTLENMİŞ VAZİYETTE”





Kılıçdaroğlu, ‘Özellikle Süleyman Soylu'yu hedef alan iddiaların sonucunda bir şey bekliyor musunuz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:





"Ne olacak ki? Dava açılmadı, birisi kalkıp o savcıya sordu mu, ‘arkadaş sen niye dava açmadın?' Bürokrasi görevini yapamıyor. Çünkü siyasi otorite, bürokrasinin görev yapmasını engelliyor. Gayet açık söyledi değil mi sayın Cemil Çiçek; ‘Bu şikayete bağlı bir suç değildir, bunun yüzde biri dahi gerçek olsa tam bir felakettir.





Savcıların derhal harekete geçmesi lazım.' Harekete geçen savcı oldu mu? Hayır. Niye geçmedi? Bir kişiye bakıyorlar… Talimat gelirse harekete geçecekler. Talimat gelmezse herkes susuyor. Böyle bir devlet yönetimi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadı. Böyle bir devlet yönetimi dünya tarihinde de yoktur.





Türkiye bu kadar köşeye sıkışmış değildir. Türkiye'nin bütün bürokrasisi adeta kilitlenmiş vaziyette. Bir kişiye bakıyorlar. Böyle bir rezalet tarihimizde yaşamadık.

Devleti bir kişiye teslim edebilir misiniz ya? Konuşuyor mu Erdoğan? Asla konuşamaz. Bu konuda soru soruluyor mu? Asla soru da sorulamaz. Ne zaman konuşur? İşine geldiği zaman konuşur."





“LAĞIM PATLAMIŞ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURUYOR”





Kılıçdaroğlu, “Erdoğan neden susuyor sizce?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi:





"Ben de merak ediyorum. Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, her taraf kirlenmiş; en tepedeki insan, Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Bu adam kim ya? Bu kokudan memnun anlaşılıyor…





Patlayan lağımın kokusundan memnun, öyle anlaşılıyor. Çağırıp sordu mu İçişleri Bakanı'na, ‘arkadaş ne oluyor?' diye. Sormadı ve konuşmadı. Belki sorsa diyecek ki, ‘sen talimat verdin, ben de gereğini yaptım.





ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ







Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren CHP lideri, “Erken seçimi yapmak zorundalar” dedi ve seçim için öngördüğü tarihi bu sonbahar olarak açıkladı.





“GETİR MİLLETİN ÖNÜNE SANDIĞI KOY”





“Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten” sözüyle hatırlatmada bulunan Kılıçdaroğlu, “Çekil kardeşim, izzet ü ikbal eyle, getir milletin önüne sandığı koy kardeşim. Yönetemiyorsun artık sen, memleketi perişan ettin sen kardeşim. Mahvettin bu memleketi. Buğday ithal ediyoruz, şeker ithal ediyoruz, fasülye ithal ediyoruz, mercimek ithal ediyoruz. Bu ülkede toprak mı kalmadı? Orta Doğu’yu besleyen Türkiye’yi ne getirdiler. Memleketi bu hale getirdiler, çekilmeleri lazım” dedi.







