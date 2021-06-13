Lahey Adalet Divanı önünden ‘Orhan İnandı’ eylemi: Kaşıkçı vakası yaşanmadan harekete geçin

BASRİ DOĞAN - TR724





Hollanda’nın Parlamento Başkenti Lahey’deki, Lahey Adalet Divanı önünde bir araya gelen KHK’lı öğretmenler, eğitimci Orhan İnandı’nın 13 gündür elçilikte alıkonulması skandalını Türkçe, Hollandaca ve Kırgızca basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı.





Hollandalı aktivistler basın açıklamasında şunları ifade etti. “Bugün burada toplanmamızın ana sebebi 31 Mayıs 2021 akşamı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan Eğitimci, öğretmen Orhan İnandı’ya ses olmak, ailesine destek olmaktır.





HİZMET HAREKETİNE KARŞI CADI AVI





15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’deki Erdoğan rejimi muhaliflere, özellikle Hizmet Hareketi mensuplarına karşı, Erdoğan’ın kendi deyimi ile “cadı avı” başlatmıştır. 2016’dan bugüne yaklaşık 20 ülkeden 95 Hizmet Hareketi mensubu tamamen illegal yöntemlerle, uluslararası anlaşmalar, kanunlar hiçe sayılarak bulundukları ülkelerden Türkiye’ye kaçırılmış, çeşitli işkence metotlarıyla sorgulanmış ve sonunda da hapse atılmıştır. Son iki hadisede Kenya’dan bir öğretmen kaçırılmış, işkence ile ifadesi alınmış ve sonunda tutuklanmıştır.













İNANDI’NIN TÜRK BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA OLDUĞU İDDİASI





Diğer hadise Orhan İnandı’nın Bişkek’te kaçırılması hadisesidir. Orhan İnandı 31 Mayıs akşamı aracından kaçırılmış ve bir daha haber alınamamıştır. İnandı’nın Türk Büyükelçilik binasında olduğuna dair hem Erdoğan rejimine yakın basında hem Kırgız medyasında haberler çıkmıştır. 26 yıldır Kırgızistan’da yaşayan, hem Türkiye hem Kırgızistan vatandaşı olan Orhan İnandı’nın ivedilikle bulunması için başta Kırgız devleti olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz. 2018 Ekim ayında İstanbul’da yaşanan Cemal Kaşıkçı vakası tüm dünyanın gözünün önünde cereyan etmiştir. Benzeri bir vakanın Orhan İnandı’nın başına gelmemesi için bir an önce hareket geçilmelidir.”





Aktivistler bildirinin sonunda Orhan İnandı’yı günlerce arayan, desteklerini esirgemeyen Kırgız halkına ve arama çalışmalarını ısrarla sürdüren Kırgız yetkililere de teşekkür etti.