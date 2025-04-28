Lahey'de İsrail'e uluslararası hukuk ihlali suçlaması

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına karşı sorumluklarının değerlendirildiği Uluslararası Adalet Divanı (UAD) duruşmaları başladı. UAD'nin merkezinin bulunduğu Hollanda kenti Lahey'de gerçekleştirilen duruşmalar, bir hafta boyunca sürecek. Duruşmalarda Türkiye dâhil 39 devlet ve dört uluslararası kuruluş, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin görüş bildirecek.



Duruşmaların ilk gününde BM adına konuşan Hukuk İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Elinor Hammarskjöld, İsrail'in işgalci güç olarak Gazze'deki halkın insani yardım almasına izin verme ve bunu kolaylaştırma konusunda açık bir yükümlülüğü olduğunu belirtti. BM yetkilisi, "İşgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki mevcut durum bağlamında ise bu yükümlülükler, tüm BM kuruluşlarının yerel halkın faydasına faaliyette bulunmasına müsaade edilmesini zorunlu kılıyor" diye ekledi.



Duruşmada konuşan üst düzey Filistinli yetkili Ammar Hicazi ise Filistinlilere yönelik insani yardımı engelleyen İsrail'in bunu bir "savaş silahı" olarak kullandığını söyledi.



UAD hâkimlerine "Burada açlık var ve insani yardım bir savaş silahı olarak kullanılıyor" diyen Hicazi, "Gazze'de BM destekli tüm fırınlar kapanmak zorunda kaldı. On Filistinliden dokuzunun güvenilir içme suyuna erişimi yok" ifadelerini kullandı. Hollanda'daki Filistin diplomatik misyonunun başında bulunan Hicazi, "BM ve diğer uluslararası kuruluşların depoları da boş" diye ekledi.



İsrail, 2 Mart'tan beri Gazze'ye hiçbir yardımın girişine izin vermiyor. İsrail, Hamas tarafından tüm İsrailli rehineler serbest bırakılana dek bu yardımlara müsaade etmeyeceğini belirtiyor.



BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımların girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki BM gıda stoklarının tamamen tükendiğini duyurdu. Gazze'de 15 aylık savaşta çatışmaları büyük oranda azaltan ateşkes Mart ayının ortalarında tamamen bozuldu. BM, ateşkesin sona ermesinin ardından 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.



İsrail'den UAD duruşmalarına "sirk" benzetmesi



Duruşmaları "sirk" olarak tanımlayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin bu konudaki pozisyonunu yazılı olarak UAD'ye bildirdiklerini açıkladı.



Mahkemenin politize edilmiş olduğunu öne süren Saar, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nda (UNRWA) Gazze'deki militan gruplara üye isimler bulunduğunu iddia etti.



Mahkemeyi bir kez daha istismar ediyorlar ve İsrail'i Hamas teröristleriyle dolu bir kuruluşla iş birliği yapmaya zorluyorlar" diyen Saar, "Amaç, İsrail'i en temel hakkı olan kendini savunma hakkından mahrum bırakmak" ifadesini kullandı.



Duruşmaların gerçekleştirildiği UAD, İsrail'in BM dâhil uluslararası örgütler ve üçüncü devletler tarafından gönderilen yardımların Filistinlilere ulaştırılması konusundaki yükümlülüklerine ilişkin bir danışma görüşü açıklayacak.



UAD'yi geçen Aralık ayında bu doğrultuda BM Genel Kurulu, danışma görüşünün "acilen" hazırlanmasını istemişti. UAD'nin dört ile altı ay içerisinde açıklaması beklenilen görüşün herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.