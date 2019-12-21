Samanyolu Haber /Gündem / Lahey'deki UCM Başsavcısı: İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyorum /21 Aralık 2019 11:33

Lahey'deki UCM Başsavcısı: İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyorum

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarında işlendiğini belirttiği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

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Söz konusu soruşturma İsrail'in işlediği belirtilen savaş suçlarının yanı sıra bazı Filistinlileri de kapsıyor.

Başsavcı Bensouda, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açmak için 'temel' bulunduğunu belirtti. Karar, UCM'nin Filistinlilerin talebi üzerine bir ön inceleme başlatmasından beş yıl sonra geldi.

Filistin, İsrail’i UCM’ye şikayet etti

Euronews'ten Mustafa Bağ'ın haberine göre UCM Başsavcısı, konuyla ilgili açıklamasında, "Filistin'deki (Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi) durumla ilgili soruşturmaya devam etmek için 'makul dayanak' olduğu konusunda eminim. Bu bölgelerde savaş suçları işlendi ve işleniyor." ifadesini kullandı.

Başsavcı Fatou Bensouda, Filistin topraklarının yasal ve fiili statüsündeki belirsizlik nedeniyle soruşturma yapmak için UCM yargıçlarından karar talebinde bulunduğunu söyledi. İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değil ancak Filistin, mahkemeye taraf 123 ülkeden biri.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Mahkemenin yetkisi yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarında soruşturma yapma yetkisi bulunmadığını belirterek karara sert tepki gösterdi.
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