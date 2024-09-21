Lamine Yamal krizi büyüyor: Büyükannesinden gelen açıklama gerginliği artırdı

Lamine Yamal’ın büyükannesi, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, torununun İspanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, Faslı olarak görülmemesi gerektiğini savundu. Ancak bu ifadeler, Faslı futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve genç yeteneğin hangi milli takımı tercih etmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.





Yakın zamanda mahalleyi terk etmek zorunda kalacağını açıklayan Fatima, yıllardır mütevazı bir ailenin geçimini sağladıktan sonra istemediği bir şekilde ayrılmak zorunda bırakılmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak torununun şöhretinin, aile üzerindeki baskıyı artırdığı ve bazı kişilerin bu durumdan faydalandığını da vurguladı.





Lamine Yamal’ın bu kararı, doğup büyüdüğü Rocafonda mahallesinde de huzursuzluk yaratmış durumda. Bir mahalle sakini, "Kendi halkı, ona ihanet ettiğini söylüyor çünkü Fas’ı tercih etmedi." diyerek mahalledeki gerginliği ifade etti.





Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal’ın İspanya Milli Takımı’nı tercih etmesi, Fas'ta bitmek bilmeyen eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor.Özellikle sosyal medyada yapılan sert yorumlar, genç futbolcunun ailesini de hedef alıyor. Yamal’ın büyükannesi Fatima, kısa süre önce tartışmaları yatıştırma amacıyla yaptığı açıklamalarla olayları daha da alevlendirdi.Antena 3 televizyonuna verdiği bir röportajda Yamal’ın İspanya Milli Takımı’nı seçmesini savunan büyükanne, "Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Oğlum Mounir onu hiçbir şeye zorlamadı. Nerede isterse orada oynayabilir, Fas'ta, Fransa'da, İspanya'da... Bu tamamen onun kararı." dedi. Bu samimi açıklama, Yamal ailesini bir anda kamuoyunun ilgi odağı haline getirdi.Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal’ın büyükannesi Fatima, torununun İspanya Milli Takımı’nı seçmesinin ardından yaşanan gerginlikler nedeniyle mahallesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yıllardır aynı sokaklarda yaşayan Fatima, program muhabirine verdiği özel röportajda, yaşadığı korkuları ve aldığı tehditleri anlattı.Fatima, mahallesinde bir bankta otururken verdiği röportajda, oğlu Mounir’in bıçaklanmasından sonra yaşadığı endişeyi dile getirdi.Oğlum bıçaklandığından beri korkuyorum. Şimdi de bu Mounir olayı yüzünden yemek bile yiyemiyorum. Şok ve korku yüzünden midem kapandı.Mahalledeki bazı kişilerin kıskançlıkla kendilerine düşmanlık beslediğini ifade eden Fatima, "Mahallede yaşanan çatışmaların kaynağı da bu, çünkü bizi kıskanıyorlar." dedi. Fatima, yaşadığı tehditlere rağmen kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım" diyerek meydan okudu.Büyükannenin açıklamalarından sonra Faslı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Taraftarlar, Yamal'ın Faslı statüsünden vazgeçmesine öfkeliyken, büyükannenin daha önce tam aksini söylediği eski bir röportaj ve genç futbolcunun İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda Fas’a elenmesini kutladığı bir videoyu yeniden gündeme getirdi. Videoda, Yamal’ın büyükannesinin "Lamine İspanyol değil, Faslı. Gerçek adı Lamine Jamal, ona konsolosluğa kaydettiren de bendim." dediği duyuluyor.