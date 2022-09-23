Samanyolu Haber /Dünya / Lapid'den sürpriz 'iki devletli çözüm' önerisi /23 Eylül 2022 09:41

Lapid'den sürpriz 'iki devletli çözüm' önerisi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden İsrail Başbakanı Yair Lapid, Filistinliler’le yapılacak iki devletli bir anlaşmanın, İsrail'in güvenliği, İsrail’in ekonomisi ve İsrailli çocukların geleceği için en doğru olanı olduğunu söyledi.

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VOA'nın haberine göre, Başbakan Lapid, “Bu verebileceğimiz en cesur karardır. Barış zayıflık değildir. İçinde insan ruhunun tüm gücünü barındırır. Savaş, içimizdeki kötü olan her şeye teslim olmaktır, barış, iyi olan her şeyin zaferidir. Bugün hala engeller olsa da, İsrailliler’in büyük çoğunluğu iki devletli çözüm yolunu destekliyor. Ben onlardan biriyim” diye konuştu.

İsrail Başbakanı Lapid, gelecekteki Filistin devletinin barışçıl bir devlet olması için tek şartlarının, İsrail'in varlığını ve refahını tehdit edecek başka bir terör üssü olmaması olduğunu belirterek, “İsrail'in tüm vatandaşlarının güvenliğini her zaman koruma yeteneğine sahip olacağımızın altını çizmek isterim. Eğer birisi bu talebin çok fazla olduğuna inanıyorsa, o zaman yaşadığımız mahallelere bakın. Suriye'de Hizbullah tarafından kontrol edilen çökmekte olan ve cani rejimin yarım milyon kendi insanını katlettiği Lübnan'a bakın. Afganistan ve Libya'ya bakın”dedi.

“Silahlarınızı bırakın barış olacak”

Filistinliler’e çağrıda bulunan Lapid, “Gazze'deki kısıtlamaları neden kaldırdığımız bize defalarca soruldu, yarın sabah bunu yapmaya hazırız. Hatta daha fazlasını yapmaya hazırız. Buradan Gazze halkına sesleniyorum. Daha iyi bir yaşam kurmanıza yardımcı olmaya hazırız. Tek şartımız var. Roketleri, füzeler ateşlemeyin, silahlarınızı yere bırakın tüm kısıtlamaları kaldıracağız. Geleceğinizi, Gazze'yi birlikte inşa edebiliriz. Silahlarınızı bırakın, barış olacak. Dedem, babam ve Yahudi halkı geçmişten ders aldı. Ekonomik yaratıcılığımız, demokratik direncimizle, İsrail tüm komşularımızla barış istiyor. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ortadoğu bizim evimiz. Sonsuza kadar kalmak için buradayız. Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya kadar her Müslüman ülkeyi bunu kabul etmeye ve gelip bizimle konuşmaya çağırıyoruz. Barış için elimiz uzandı” dedi.

Başbakan Lapid, İsraillilerin Arap düşmanı olmadığını belirterek, “Liderliğini yaptığım hükümette Yahudiler’in, Müslümanlar’ın ve Hıristiyanlar’ın tam bir sivil eşitlikle bir arada yaşadığı ülkenin canlı demokrasisi, Arap bakanlar var. Koalisyonumuza üye bir Arap partisi var. Yüksek Mahkeme’mizde Arap yargıçlarımız var. Arap doktorlar hastanelerimizde hayat kurtarıyor. İsrailli Araplar bizim düşmanımız değil. Onlar bizim hayattaki ortaklarımız” dedi.
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