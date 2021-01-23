Samanyolu Haber /Medya / Larry King hayatını kaybetti /23 Ocak 2021 18:15

Larry King hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

"Larry King Live" isimli programı sunan en ünlü televizyon ve radyo sunucusu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.

King'in uzun süren hastalığının ardından 87 yaşında hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. King'in kalp hastalığı olduğu biliniyordu.

Yıllardır kalp rahatsızlığı olan King bu durumdan da bahsettiği hayatını anlatan iki kitap yazdı. 2019' yılı kasımayında neredeyse ölümcül bir felç geçirdikten sonra birkaç hafta komada kaldı.

"EN İYİ MÜLAKAT YAPAN TELEVİZYONCU" ÖDÜLÜ

King kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. King 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucuyla gerçekleştirdiği mülakatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en iyi röportaj yapan ismi ve sunucusu olarak kabul edildi.

Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanan Larry King, 2010 yılında CNN'den ayrılmıştı. 

2013 yılı mayıs ayından itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktaydı.

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