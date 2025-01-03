Las Vegas saldırganı ABD Özel Kuvvetler askeri çıktı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Las Vegas'taki Trump International Hotel'e patlayıcı madde yüklü Tesla Cybertruck model kamyonetle saldırı düzenleyen şüphelinin ABD ordusunun Özel Kuvvetler biriminde görevli deneyimli bir asker olduğu ortaya çıktı.





Yetkililer 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'ın 2006'dan beri orduda görev yaptığını, geçmişte beş kez Bronz Yıldız Madalyası ile ödüllendirildiğini açıkladı. Afganistan, Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'daki faaliyetlere katılan Livelsberger'ın son olarak Almanya'da görevli olduğu, saldırıyı ABD'ye izinli olarak döndüğü sırada gerçekleştirdiği belirtildi.





DW Türkçe'nin haberine göre Livelsberger'ın patlamadan hemen önce araç içinde silahla intihar ettiği, sonrasında bedeninin yanan araç içinde tanınmayacak hâle geldiği de kaydedildi.





Amerikan basınına konuşan güvenlik uzmanları patlayıcıların "bu seviyede bir askerden beklenmeyecek kadar basit" olduğuna dikkat çekti. Yetkililer Livelsberger'ın daha yıkıcı bir saldırı planladığını ancak Cybertruck'ın çelik yan gövdesinin patlamanın etkisini hafiflettiğini değerlendiriliyor.





Olayda yedi kişi hafif şekilde yaralanmış, otelde ise hasar oluşmamıştı.





Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın Trump'a ait bir otel önünde Elon Musk'ın şirketi Tesla üretimi bir araçla gerçekleştiğini gözardı etmediklerini ancak şu aşamada saldırganın motivasyonuna dair ellerinde somut bir veri olmadığını bildirdi. Saldırganın bir terör örgütüyle bağlantısına dair de kanıt olmadığı aktarıldı.





Livelsberger'ın 28 Aralık Cumartesi günü aracı kiralamadan önce eşiyle kavga ettiği biliniyor.





Las Vegas'taki olay, ABD'nin New Orleans kentinde 15 kişinin öldüğü kamyonetli saldırıdan sadece birkaç saat sonra meydana geldi. Potansiyel IŞİD bağlantısı soruşturulan o saldırının failinin Amerikan ordusunda 10 yıldan uzun süre askerlik yapmış 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar olduğu ortaya çıkmıştı.





İki ismin de saldırıda kullandıkları araçları aynı platform üzerinden kiralamış olmaları ve aynı üste görev yaptıklarının ortaya çıkması saldırıların bağlantılı olduğu şüphesine yol açsa da FBI bu yönde kanıt olmadığını bildirdi.





Bir ordu kaynağı da iddialara konu olan North Carolina'daki Fort Liberty adlı Amerikan üssünde bu iki ismin aynı zamanda görev yapmadıklarını, üste birlikte bulunmadıklarını açıkladı.