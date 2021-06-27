Laschet: Seçimlerde FDP ile işbirliğini tercih edeceğiz

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) 2017 yılında kurdukları koalisyon hükümetinin 4’üncü kuruluş yılını milletvekillerine verdikleri bir ‘gril partisi’ ile kutlayan CDU ile FDP’nin çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyleyen KRV Eyalet Başbakanı Laschet, “Biz bu atmosferi federal düzeye de taşımak istiyoruz” dedi. ‘Kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de koalisyon tercihlerinin FDP olduğunu ilan etti. Bazı alanlarda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen politikalarının en çok FDP ile paralellik gösterdiğini belirten Söder, “Öncelikli ortağımız FDP’dir. Biz ‘yeşil iklim politikasını’ Yeşiller’siz de hayata geçirebiliriz” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de partisinin KRV’de CDU ile uyumlu bir biçimde çalıştığının altını çizerken, federal düzeyde de iş birliği yapabilecekleri sinyali verdi.







SİYAH-SARI KOALİSYON MÜMKÜN DEĞİL





Hürriyet'in haberine göre son kamuoyu yoklamalarına göre ise CDU/CSU yüzde 28, Yeşiller yüzde 19, SPD yüzde 16, FDP yüzde 14, AfD yüzde 10.5 ve Sol Parti yüzde 7 oy alıyor. Bu verilere göre toplam oy oranları yüzde 42’de kalan CDU/CSU ile FDP’nin koalisyon hükümeti oluşturmaları da toplam oy oranları yüzde 44’te kalan CDU/CSU ile SPD’nin şu andaki ‘büyük koalisyon hükümetini’ sürdürme şansı da yok. Bu durumda CDU/CSU-SPD-FDP ile ‘Almanya koalisyonu’ (siyah-kırmızı-sarı) kurulabileceği gibi CDU/CSU-Yeşiller ile ‘siyah-yeşil’ koalisyon da kurulabiliyor. Sol kanatta Yeşiller, SPD ve Sol Parti’nin koalisyon hükümeti oluşturması da pek mümkün görünmüyor. Yeşiller, SPD ve FDP’nin bir ‘trafik lambası’ koalisyonu için de oy oranları yetmiyor.