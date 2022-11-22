Latin Amerika ülkeleri ‘lityum OPEC’i kurmak istiyor

Dünyadaki lityum yataklarının yaklaşık yüzde 55’ine sahip olan Latin Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Bolivya değerli madende fiyat kontrolü yapacak OPEC benzeri bir ekonomik örgüt üzerinde çalışıyor.





DW’nin haberine göre, Latin Amerika ülkeleri bir “lityum OPEC’i” kurma fikrini gündeme aldı. Söz konusu ülkeler, aynı petrol ihraç eden ülkelerin yaptığı gibi, bir çeşit uluslararası kuruluş kurarak lityum ihracatını kontrol elde etmek istiyor.





KRİTİK MADEN

Otomobil piyasasının geleceği olarak görülen elektrikli araçların bataryalarında kullanılan temel maddelerden olan Lityum’un fiyatı son iki yılda neredeyse yüzde 500 artarken, talep beklentileri de şimdiden küresel arzdaki baskılara katkıda bulunuyor.





Bu ürün aynı zamanda akıllı telefonlar ve diğer teknolojik cihazlarda da yoğun olarak kullanılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı bugün 0,5 milyon olan talebin on yılın sonunda 2,5 milyon tona çıkmasını bekliyor.





PİYASAYI BELİRLEYEMİYORLAR

Şili, Arjantin ve Bolivya ise on yıl sonra dünyanın büyük küresel lityum oyuncuları haline gelebilir. Ancak bu ülkeler petrol üreten ülkelerde olduğu gibi politika belirleme ve küresel fiyatları etkilemek için koordineli bir yaklaşımdan yoksun. Lityum çıkarımının çoğu yabancı veya özel madenciler tarafından gerçekleştiriliyor.





Ayrıca petrolün aksine, lityumda herhangi bir uluslararası referans fiyatı bulunmuyor. Aynı zamanda dünyanın diğer bazı yerlerinde de büyük lityum rezervleri mevcut.





Dolayısıyla Latin Amerika ülkeleri arasında OPEC benzeri bir kuruluş kurulduğu takdirde, dünyanın farklı yerlerinde onlarla rekabet eden yeni kuruluşlar da ortaya çıkabilir.