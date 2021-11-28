Latin Amerika’ya para transferinde 126 milyarlık rekor





Yayınlanan verilerine göre yurt dışında çalışan Latin Amerikalılar’ın bu yıl ülkelerine yaptığı para transferinin, dünya ortalamasının üç katına yakın olmasında ABD’deki ekonomik toparlanma sürecinin ve Amerikalılar’a yapılan yardım paketlerinin etkili olduğu bildiriliyor.





Araştırma, özellikle Meksika ve Orta Amerika ülkelerine gönderilen para miktarının artmasıyla, o ülkelerde yaşanan doğal afetlerin de etkisi olduğunu ortaya koyuyor.





Meksika’da petrol gelirinden fazla





Latin Amerika’da en çok para transferinin yapıldığı ülke Meksika. Yılın ilk 9 ayında 37 milyar doları aşan para transferinin yılsonunda 52 milyar 700 milyon dolara ulaşması bekleniyor.





Meksika’nın petrol ve turizm gelirinden fazla olan bu girdi sadece Meksika için değil, derin sosyoekonomik sorunların yaşandığı Orta Amerika ülkeleri için de oldukça önem taşıyor.





Örneğin Honduras’a ülke dışındaki Honduraslılar’ın gönderdiği para miktarı Honduras ekonomisinin yüzde 26,6’sına, El Salvador ekonomisinin yüzde 26,2’sına ve Guatemala ekonomisinin yüzde 18’ine karşılık geliyor.