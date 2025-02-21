Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: 2025 Rusya-Çin işbirliği açısından verimli bir yıl olacak /21 Şubat 2025 11:18

Lavrov: 2025 Rusya-Çin işbirliği açısından verimli bir yıl olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, 2025 yılının iki ülke arasındaki iş birliği açısından verimli bir yıl olacağını belirtti.

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SAMANYLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya-Çin ilişkilerinin küresel istikrar açısından giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini vurgulayan Lavrov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Rus bakan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Moskova ziyareti konusunda mutabık kalındığını ve bir sonraki temasın Rusya’da gerçekleşeceğini söyledi. Lavrov, iki ülkenin stratejik bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve ASEAN gibi uluslararası platformlarda iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Ayrıca Lavrov, Batılı ülkelerle ilişkilerde adil, eşit ve karşılıklı güvene dayalı bir çalışma anlayışını desteklediklerini belirterek, G20’nin bu diyaloğun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Fidan ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik süreç ele alındı ve bu çerçevede son dönemde yapılan temaslar değerlendirildi.

Bakan Fidan’ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmenin, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrara yönelik diplomatik çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.
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