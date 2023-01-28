Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov Afrika destek turuna çıktı /28 Ocak 2023 13:57

Lavrov Afrika destek turuna çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın jeopolitik daralmışlığını rahatlatmak için Afrika ülkeleri turuna çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Afrika turuna Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaretle başladı. Güney Afrika, Rusya ve Çin ile birlikte BRICS üyesi. Aynı zamanda BM toplantılarında genelde Moskova’yı rahatlatıcı oy kullanıyor.

Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı Namesi Pandor ve ülkenin cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Ziyaret, Rusya, Güney Afrika ve Çin arasında 17-27 Şubat tarihleri ??arasında Güney Afrika kıyılarında gerçekleştirilecek olan ortak deniz tatbikatlarının hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşti.  Basın toplantısında Lavrov, ülkenin Ukrayna'daki ihtilaf konusundaki eşit mesafeli konumuna saygı duyduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor, ülkesinin Rusya ve Çin ile ortak tatbikata katılma hakkının olduğunu ve “Güney Afrika egemen bir ülkedir ve nerede ve kiminle tatbikat yapacağına karar verir." dedi. 

Lavrov, Pandor’un ifadesini “şeffaf" ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak nitelendirerek, "dünya çapında 200'den fazla üsse" sahip olan ve "buna dünyayı inandıran” Batılı ülkeler ve ABD'nin "karışık" tepkisini de yorumladı. “sadece onlar mı dünya çapında tatbikatlar yapabilirler?" Dedi. 

TASS Haber Ajansı tarafından verilen bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Güney Afrika ziyareti ardından Esvatini, Eritre ve Angola ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ardından Afrika gezisi kapsamında kıtadaki bir başka ülkeyi daha ziyaret edecek.
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