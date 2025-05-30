Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Almanya doğrudan bu savaşa dahil oluyor" diyerek Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini artırma kararını sert dille eleştirdi.





Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin'a yaptığı açıklamada, "Menzil sınırlaması olmaksızın Ukrayna'da her türlü füzenin üretiminin finanse edilmesinin gerginliği artırdığını ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini" belirtti. Rus bakan, Alman yetkililerin "geçen yüzyılda iki kez yaşadıkları çöküşe doğru yeniden kaydıklarını" öne sürerek, "Umarım sorumlu politikacılar bu çılgınlığı durdurur" çağrısında bulundu.





Cephedeki Gelişmeler ve Alman Silahları





Zarubin'ın "Rus topraklarında artık Alman tanklarının dolaştığını" hatırlatması üzerine Lavrov, "Onlar daha çok yanıyor, dolaşmıyor" yanıtını verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ağustos 2024'te Kursk bölgesine yapılan Ukrayna saldırılarında Alman yapımı Leopard tanklarının imha edildiğine dair raporlarını hatırlatan Lavrov, bunun Almanya'nın savaşa doğrudan dahli olduğunun kanıtı olarak gösterdi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının Rusya için meşru hedef oluşturduğunu belirtmişti.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Alman Taurus füzelerinin Rus tesislerini vurması durumunda bunu Berlin'in savaşa doğrudan katılımı olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.





Şoygu'dan Almanya'ya Sert Yanıt: "Bizim de Kaldıracağımız Yasaklar Var"





Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya uzun menzilli silah kullanma yasağını kaldırdığı yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Şoygu, "İnanın ki onların kaldırdıkları yasaklar karşılığında bizim de kaldıracaklarımız var" ifadelerini kullandı.





Şoygu, Batılı liderlerin özellikle Alman Şansölyesi Merz'in açıklamalarındaki tutarsızlığa dikkat çekti: "Bir kaldırdılar, bir kaldırmadılar, sonra tekrar kaldırdılar. Bu bana ciddi bir randevuda gibi davranan bir lise kızını hatırlatıyor. Peki kaldırdılar mı kaldırmadılar mı?" şeklinde konuşarak Batı'nın kararsız tutumunu eleştirdi.





Uzmanlar, Şoygu'nun bu açıklamalarının Rusya'nın Batı'ya yönelik artan tepkisinin bir göstergesi olduğunu belirtirken, Moskova'nın olası askeri ve diplomatik hamlelerinin uluslararası güvenlik dengelerini derinden etkileyebileceğine dikkat çekiyor.





Menzil Kısıtlamaları Tartışması





Alman Şansölyesi Merz, 26 Mayıs'ta Almanya'nın ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Ukrayna'ya sağlanan silahlardaki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, böylece Kiev yönetiminin Rus topraklarının derinliklerine saldırı düzenleyebileceğini açıklamıştı.





Ancak bu açıklamalar daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil tarafından kısmen yalanlanmıştı. Merz, Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı ortak basın toplantısında bu kısıtlamaların kaldırıldığını teyit etmişti.





Almanya'nın TAURUS füzelerinin gönderilmesi konusundaki tutumu ise belirsizliğini korurken, Merz 28 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede ortak uzun menzilli silah üretimi kararı aldıklarını ancak detayları açıklamayacaklarını ifade etti.





Rusya'nın tepkileri





Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteği sürekli olarak eleştiriyor ve bu desteğin çatışmayı uzattığını iddia ediyor. Kremlin sözcüleri, Merz'in açıklamalarını "savaşı provoke etmek" olarak nitelendirirken, uluslararası kamuoyunda artan gerilimin diplomasi kanallarını daha da daralttığı belirtiliyor.





Uzmanlar, Almanya'nın bu tutumunun Rusya ile ilişkilerde yeni bir kriz dönemine işaret ettiğini vurguluyor.