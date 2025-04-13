Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov Antalya’da: ABD ile Ortak Projeleri Görüşüyoruz /13 Nisan 2025 11:57

Lavrov Antalya’da: ABD ile Ortak Projeleri Görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu’nda “Diplomasinin Rock Yıldızı” olarak karşılandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katıldığı oturum büyük ilgi gördü. Oturum sırasında salon tamamen dolarken, yer bulamayan konukların dörtte biri salonun çevresinde ayakta izlemek zorunda kaldı.

Lavrov: ABD ile Ortak Projeleri Görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu’nda ABD ile yürütülen müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı.

ABD’den ortak proje önerisi geldi: Lavrov, bu öneriyi reddetmediklerini, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Özellikle ekonomi ve kriz çözümüne yönelik iş birliği tekliflerine açık olduklarını vurguladı.

İki ülke, büyükelçiliklerin normalleşmesini de görüşüyor: Lavrov, Obama döneminden bu yana süregelen diplomatik gerginliklere değinerek, ABD’nin beş Rus diplomatik mülkünü hâlâ iade etmediğini hatırlattı.

Lavrov, Trump’ı övdü: Donald Trump’ın, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin büyük bir hata olacağı yönündeki sözlerini hatırlatarak, “Avrupalı liderlerden daha iyi anlıyor” dedi.

Avrupa yeni savaşa hazırlanıyor: Lavrov, Almanya, Fransa ve İngiltere öncülüğünde Avrupa’nın barış değil, yeni savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

NATO başarısız oldu: NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönemde kendini feshetmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, ittifakın Avrupa güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını savundu.

Ayrıca Lavrov, ABD ile görüşmelerde Arktik bölgesi ve nadir toprak elementleri gibi stratejik alanlarda ortak projelerin konuşulduğunu da aktardı. Görüşmelere Rusya adına, doğrudan yatırım fonu başkanı ve Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı. Dmitriev, ABD tarafıyla Washington’da ve Suudi Arabistan’da görüşmeler gerçekleştirdiğini, ekonomik iş birliği olanaklarının masaya yatırıldığını ifade etti.

Fidan-Lavrov Antalya’da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji alanındaki işbirliği, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği, Ukrayna krizi, Suriye’deki güncel durumlar ve Gazze’de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Lavrov ve Fidan’ın Karadeniz ve Transkafkasya’daki durumu da detaylı biçimde değerlendirdiği belirtildi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki gelecek temasların takvimi de gündeme geldi.
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