26 Ağustos 2025 10:41

Lavrov: 'Batı, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini engelliyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen barış girişimlerini “engellemeye çalışmakla” suçladı. Lavrov’un açıklamaları, yoğun diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından pazar günü Rusya devlet televizyonuna verdiği röportajda geldi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yüz yüze görüşmesi için bastırıyor. Ancak iki taraf da görüşmenin gerçekleşmemesinden birbirini sorumlu tutuyor. Lavrov, “Mazeret arıyorlar, müzakereleri engellemek istiyorlar” dedi.

Lavrov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi de “ısrarcı, şartlar öne süren, her ne pahasına olursa olsun doğrudan görüşme isteyen” tavrıyla eleştirdi. Ukraynalı yetkililerin Putin ve Trump tarafından oluşturulan süreci bozmak istediğini öne sürdü.

Cuma günü de Lavrov, Zelenski ile Putin arasında “herhangi bir görüşme planı olmadığını” söylemişti. Zelenski ise bu hafta yaptığı açıklamada, Rusya’nın “görüşmeden kaçmaya çalıştığını” savundu.

Ukrayna lideri, Putin’le ancak ülkesinin güvenliği için Batılı müttefiklerinden garanti aldıktan sonra masaya oturabileceğini belirtiyor. Moskova ise güvenlik garantilerinin kendi katılımı olmadan tartışılamayacağını ve Avrupa askerlerinin Ukrayna’da bulunmasının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurguluyor.
