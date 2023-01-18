Lavrov: Erdoğan, Esad'la görüşmek için bizden yardım istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normalleştirmek' istediğine dikkat çekerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ve Ankara'nın bu konuda kendilerinden yardım istediğini söyledi.







Lavrov, 2022’de yaşanan dış politika gelişmelerini yorumladığı yıllık basın toplantısını düzenledi.





Burada yaptığı konuşmada, bölgesel gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Rusya’nın yardımı ile Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları görüştü, şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" ifadelerini kullandı.





Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Lavrov, şöyle devam etti:





"Türkiye ile Suriye’nin ilişkilerinin normalleşmesinin önünde duran başlıca sorunlardan birisi İdlib. İdlib’de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD’nin Suriye’deki Kürtleri, ülkenin kuzeyinde bir yarı-devlet oluşturmak için ve kendi direktiflerini yerine getirip gerilim yaratmaları için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz.





"ABD, SURİYE İLE GİZLİ TEMASLAR YÜRÜTÜYOR"



Putin ve Erdoğan İdlib konusunda da bir protokol imzaladı. Söz konusu anlaşma uyarınca, teröristlerin dilediklerini yapamamaları için Türkiye’nin kendisiyle işbirliği yapan muhalifleri, El Nusra’cılardan ve El Nusra’dan türeyen diğer oluşumlardan ayrıştırması gerekiyordu. Ayrıca, Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep’e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık, bunu yapmak da henüz mümkün olmuyor. Ancak üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bunlar güncelliklerini tamamen korumaktadır.





ABD, Venezuela örneğinde Juan Guaido gibi kişileri öne çıkarmanın anlamsız olduğunu ve halkın yetkisini elinde bulunduran kişilerle çalışılması gerektiğini anladı. Suriye'de de Devlet Başkanı Beşar Esad öncülüğündeki meşru hükümetle etkileşim kurulması gerektiğini anladılar ve bu nedenle, Şam'la askeri esirler hakkında gizli temaslar yürütüyorlar."