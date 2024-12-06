Lavrov: HTŞ'yi kimin finanse ettiği konusunda bazı bilgilerimiz var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li televizyoncu Tucker Carlson'a başkent Moskova'da mülakat verdi.





LAVROV'A 'HTŞ'Yİ KİM FİNANSE EDİP YÖNLENDİRİYOR?' SORUSU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı toplantıya dikkat çeken Lavrov "İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi" diye konuşan Lavrov, görüşmede bu hususları da ele alacaklarını belirtti.





27 Kasım'da Suriye ordusuna saldırı başlatarak Halep ve Hama'yı ele geçiren ve Humus'a doğru ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) kimin finanse ettiği ya da yönlendirdiği ile ilgili bir soruya da yanıt veren Sergey Lavrov, "Bu konuda bazı bilgilerimiz var. Kamuya açık bilgilere göre Amerikalılar ve İngilizler ve bazı diğerleri bu grupları destekliyor. Bazı kişiler ise İsrail’in durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını, böylece dikkatlerin Gazze’den başka yere çevrileceğini söylüyor" dedi.







