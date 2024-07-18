Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Kiev’e silah sevkiyatı durduğunda barış süreci başlar /18 Temmuz 2024 11:59

Lavrov: Kiev’e silah sevkiyatı durduğunda barış süreci başlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nde açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Batılı devletlerin Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmasının ardından Rusya'nın sahadaki gerçekleri dikkate alan barışçıl bir çözüm aramaya hazır olacağını söyledi.

Lavrov, ‘‘Kiev’e silah sevkiyatı durduğunda Ukrayna'daki çatışmalar da sona erecek’’ dedi. Bakan, nihai kararın sahadaki ve "kamusal yaşamdaki" gerçekleri dikkate alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gazetecilerin, Kiev’e askeri yardımın sona erdirilmesini savunan Ohio Senatörü James David (JD) Vance'in son yorumları hakkındaki görüşünü ve "Moskova'nın üzerinde anlaşmaya vardığı müzakere edilen çözümdeki nihai sınırın" nasıl görüneceği sorusunu yanıtladı.

Rus bakan, “Dürüst olmak gerekirse ben de seninle aynı şeyi duydum. O (Vance) barışı, yardımın sona ermesini temsil ediyor. Bunu ancak memnuniyetle karşılayabiliriz, çünkü aslında Ukrayna'ya silah pompalamayı bırakmak gerekiyor. Ve savaş sona erecek, sonra çözüm arayacağız" dedi.

Trump’ın kendisine yardımcı olarak seçtiği ABD’li senatör J.D. Vance, Washington'un Kiev'e "yeterince para verdiğini" ve oraya "fon akışının" durdurulması gerektiğini belirtmişti. Bunun ardından Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılacağını söyleyen Vance, Ukrayna tarafının çatışmayı sona erdirmek için topraklarının bir kısmından vazgeçmeye hazır olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

14 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in birliklerini yeni bölgelerden tamamen çekmesi ve NATO'ya katılmayı reddetmesi halinde Moskova'nın ateşkes ve müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, çatışmayı sona erdirmek için Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırması ve uluslararası anlaşmalarla Kırım, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinin Rusya bölgeleri olarak statüsünün belirlenmesi gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lavrov: Kiev’e silah sevkiyatı durduğunda barış süreci... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:34