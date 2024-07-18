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Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Batılı devletlerin Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmasının ardından Rusya'nın sahadaki gerçekleri dikkate alan barışçıl bir çözüm aramaya hazır olacağını söyledi.

Lavrov, ‘‘Kiev’e silah sevkiyatı durduğunda Ukrayna'daki çatışmalar da sona erecek’’ dedi. Bakan, nihai kararın sahadaki ve "kamusal yaşamdaki" gerçekleri dikkate alması gerektiğini de sözlerine ekledi.Gazetecilerin, Kiev’e askeri yardımın sona erdirilmesini savunan Ohio Senatörü James David (JD) Vance'in son yorumları hakkındaki görüşünü ve "Moskova'nın üzerinde anlaşmaya vardığı müzakere edilen çözümdeki nihai sınırın" nasıl görüneceği sorusunu yanıtladı.Rus bakan, “Dürüst olmak gerekirse ben de seninle aynı şeyi duydum. O (Vance) barışı, yardımın sona ermesini temsil ediyor. Bunu ancak memnuniyetle karşılayabiliriz, çünkü aslında Ukrayna'ya silah pompalamayı bırakmak gerekiyor. Ve savaş sona erecek, sonra çözüm arayacağız" dedi.Trump’ın kendisine yardımcı olarak seçtiği ABD’li senatör J.D. Vance, Washington'un Kiev'e "yeterince para verdiğini" ve oraya "fon akışının" durdurulması gerektiğini belirtmişti. Bunun ardından Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılacağını söyleyen Vance, Ukrayna tarafının çatışmayı sona erdirmek için topraklarının bir kısmından vazgeçmeye hazır olması gerektiği görüşünü dile getirdi.14 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in birliklerini yeni bölgelerden tamamen çekmesi ve NATO'ya katılmayı reddetmesi halinde Moskova'nın ateşkes ve müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, çatışmayı sona erdirmek için Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırması ve uluslararası anlaşmalarla Kırım, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinin Rusya bölgeleri olarak statüsünün belirlenmesi gerekiyor.