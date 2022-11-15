Lavrov: ‘Kiev’in müzakere koşulları gerçekçi değil’

Pandemiden bu yana dünya liderlerinin bir araya geldiği en büyük toplantı olan G20 zirvesi, Endonezya’nın Bali adasında Vladimir Putin olmadan başladı. Rusya’yı temsilen toplantıya katılan Rus diplomasi şefi Lavrov, Rusya’nın izole edilmemesi için mücadele ediyor.







Ukrayna’nın işgali konusu resmi G20 gündeminde yer almamasına rağmen, hala devam eden savaş toplantıya damgasını vuruyor.





Ukrayna’nın işgali konusunda ülkeler arasındaki bölünmelere rağmen, savaşın ekonomik etkilerinin tüm dünyada hissedilmesi, savaşın bitirilmesi için Rusya üzerindeki baskıları artırıyor.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov artan baskılara Ukrayna’yı suçlayarak cevap verdi.





“Tüm sorunlar, kategorik olarak müzakere etmeyi reddeden ve açıkça gerçekçi olmayan ve durumla uyumlu olmayan taleplerde bulunan Ukrayna tarafından kaynaklanıyor” dedi ve çatışmayı çözüme ulaştırma sürecini Ukrayna’nın engellediğini sözlerine ekledi.





Ukrayna, Rus askerlerinin topraklarından çekilmesini ve toprak bütünlüğünün geri verilmesini talep ederken, Moskova 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasına ek olarak Eylül ayı sonunda ilhak ettiği Ukrayna’nın 4 bölgesini müzakere konusu yapmak istemiyor.





Lavrov, konuşmasında ayrıca Batı’yı da suçlamayı ihmal etmedi. Batı’nın Ukrayna eliyle Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü öne suren Lavrov, ABD’nin de barış istemediğini iddia etti.





Sergei Lavrov, Moskova’nın kendisini savunmak ve Rusça konuşan nüfusu korumak için komşusuna karşı saldırı başlatmak zorunda kaldığını tekrarladı.





Bu sabah söz alan ilk kişilerden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı zirveyi Rusya’yı dışlayarak G19 olarak adlandırdı.







Ukrayna Devlet Başkanı, “Rusya’nın yıkıcı savaşının artık sona ermesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Zelenskiy’e göre, barışı getirmek ve binlerce hayatı kurtarmak için Rusya’ya asla güvenmemek, Moskova’nın çılgın tehditleri karşısında nükleer şantaj için hiçbir mazerete tahammül etmemek ve mahkum değişimi gerçekleştirmek en öncelikli yapılması gerekenler.





Lavrov ise Zelenskiy’nin G20’de yaptığı konuşmayı “Rusofobik” olarak niteledi ve kınadı.