Lavrov: Kürt sorunu, Kürtlerle Şam arasında çözülmeli

Rus bakan, “Kürt sorununun, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde, Kürt liderler ve Şam’daki meşru hükümet arasında diyalogla çözülmesi gerektiğinden yana tavır sergileyeceğiz. Türkiye’nin sınırlarını güvenli hissetmesi için sorun bu şekilde çözülecek" dedi.







Lavrov, sahada Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanısıra Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını temin edecek gerçekliklere yol açacak bir diyaloğa destek vereceklerini ifade etti ve “1998 tarihli Adana Mutabakatı’nın uygulanabilmesi için çalışmaya hazırız, bunun için çaba göstereceğiz” dedi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı askeri operasyonun ardından Rusya’nın Suriye hükümetini ve Kürt güçlerini anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini bildirmişti.





Sergey Lavrov, Türkiye’nin ABD heyeti ile Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekatla ilgili ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:





“Türkiye’nin kendi sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz. Suriye’nin otoritesi ve Kürt oluşumları ve liderleriyle Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunuyoruz.”





Suriye’nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini belirten Lavrov, “Bu yollar Türkiye’nin sınır güvenliği ve hassasiyetleri doğrultusunda uygulanmalı. Ortadoğu’nun bir kısmında biriken çelişkiler göz önüne alındığında bunu çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ancak başarılı olunması için tüm çabamızı sergileyeceğiz” dedi.





Lavrov, ABD ile Türkiye arasında anlaşmaya varılan mutabakat ile ilgili olarak, “Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.





“Bazı ülke liderlerinin Türkiye’nin operasyonunun meşru olmadığını savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise Lavrov, “Biz zaten net ifadeler kullandık. Türkiye’nin şu anda Suriye’de varlığını koruyan terörist tehditlere karşısında sınır güvenliğini korumaya çalışmasını meşru olarak görüyoruz. Aynı zamanda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde cevap verdi.





Kremlin de dün ABD ile Türkiye'nin ateşkes anlaşması öncesi açıklamasında Suriye’nin, Türkiye sınırının kontrolünü devralması gerektiğini bildirmişti. Kremlin ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekat başlatmasının ardından bölgedeki insani durumdan endişe duyduğunu açıklamıştı.