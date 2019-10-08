Lavrov, Kürtleri korumak için arabuluculuk sözü verdi

Lavrov, 7 Ekim Pazartesi günü Bağdat'a, ardından Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.







Barzani'nin ofisinden görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, Lavrov'un, Rusya'nın terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin devam edeceğini söylediği ifade edildi.





IKBY ofisinden Fawzi Hariri, Rudaw'a yaptığı açıklamada, Barzani'nin, askeri bir harekatın Suriye'den Kürdistan bölgesine yeni bir göç dalgası ile sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kuzey Suriye'deki gelişmeleri konuşmasını istediğini kaydetti.





Hariri'nin görüşmenin içeriğine dair detaylar verdiği haberde şu detaylar yer aldı:





"Başkan (Barzani), Rojava olarak bilinen ve Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgedeki giderek kötüleşen duruma dikkat çekti ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kaydetti.





Bağdat ve Irak'ın başka bölgelerindeki protesto gösterileri nedeniyle ertelenen, Erbil ve Bağdat arasında uzun süredir devam eden bütçe görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını umut ettiğini söyledi.





'Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la masadaki sıcak konular nelerdi' sorusuna ise Hariri şu yanıtı verdi:





'Önemli ve değerli bir ziyaretti. Neçirvan Barzani, Rojava'daki son gelişmelerden kaygı duyduklarını söyledi. Aslında pek çok konuda endişeliyiz. Bir yandan da, Türkiye'nin bazı haklı kaygıları var. Ancak Rojava pek çok Kürdün de yuvası ve Kürdistan'a doğru yeni bir yerinden edilme, göç dalgasından endişe duyuyoruz.





Neçirvan Barzani, Lavrov'a şu anda 1.1 milyon Suriyeli'ye sığınma sağladıklarını ve bunun Kürdistan Bölgesi üzerinde ağır bir ekonomik yük olduğunu anlattı. Yeni mülteciler kabul etmemiz çok daha zor olacak.





Diğer yandan, askeri bir operasyon IŞİD'in dirilişinin ve teröristlerin bir kez daha sınırlarımıza yönelmesine neden olacak, Kürdistan Bölgesi'ne tehdit oluşturacak.





Barzani, Lavrov'a ve Rus devletine, Suriye hükümeti ile Erdoğan arasında barışçıl bir rol oynama ve Türk devletine, insanların bir kez daha yerlerinden olmaması için gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu.





Lavrov, Ankara ile aralarında bir kırmızı hat olduğunu ve 24 saat temasta bulunduklarını, mesajı ileteceklerini söyledi. Lavrov, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin kaygılarını anladığını, tansiyonun düşürülmesi gerektiğini yineledi ve Suriye hükümeti ile, sorunun Türkiye için bir tehdit arz etmeden ve Rojava halkının da tehdit edilmeksizin çözümü için, taraflar arasında barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için, temasta olacaklarını kaydetti. Evet, bu sözü verdi.





Lavrov ile görüşmenin olumlu etkilerinin yakın zamanda hissedileceğine inanıyoruz. ABD kendi rolünü oynuyor, Ankara da. Ancak Lavrov ve Rusya, Suriye ile stratejik müttefik. Pek çok ortak çıkara sahipler. Evet, bu konu ciddi biçimde ele alınacak ve Rusya hem Ankara hem de Şam hükümeti ile bu konuyu görüşecek."