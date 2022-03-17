Lavrov, Mariupol'den 33 bin kişinin tahliye edildiği belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüştü.



Lavrov ve Al Nahyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Lavrov, çatışmaların yoğun yaşandığı Mariupol kentinden 33 bin kişinin tahliye edilebildiğini açıkladı. Ukrayna'nın tahliyeleri engellemeye çalıştığını öne süren Lavrov, tahliye edilen bu kişilerin birçoğunun Ukrayna'ya değil Rusya'ya giden rotaları seçtiğini belirtti.



Tahliyeleri engelleme konusunda iki ülke de birbirini suçluyor hatta konvoylara ateş açıldığı suçlamaları karşılıklı olarak yöneltiliyor.