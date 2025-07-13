Lavrov: Moskova’nın Pyongyang ile stratejik işbirliğini sürdürme kararlılığı var

Samanyoluhaber.com - Moskova





İki ülke arasındaki ilk stratejik diyalog turu Ocak 2024'te Moskova'da gerçekleşmişti.





Wonsan'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın teklifine karşılık verdik. Bu samimi dayanışma gösterisini reddetmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Kuzey Kore'nin, stratejik ortaklık anlaşmamızı hangi şekillerde uygulayacağını kendisinin belirleyeceğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Kuzey Kore'nin Askeri Desteği ve Jeopolitik Etkiler





1 Kasım 2024'te Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile yapılan görüşmelerde, "özel askeri operasyonun başından beri" Kim Jong-un'un Rus ordusuna "istikrarlı ve güçlü destek sağlama talimatı verdiği" açıklanmıştı. Resmi kaynaklar, Kuzey Kore'nin Kursk bölgesindeki sınır çatışmalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Rus ordusuna destek vermek üzere asker gönderdiğini doğrulamıştı.





Bu gelişme, Batılı ülkelerin Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliğine yönelik artan tepkileri arasında geldi. ABD ve müttefikleri, daha önce Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığına dair iddiaları gündeme getirmiş ve bu tür işbirliklerine yönelik ek yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Lavrov'un açıklamaları, Moskova'nın bu tür uluslararası baskılara rağmen Pyongyang ile stratejik işbirliğini sürdürme kararlılığını gösteriyor.





Uzmanlar, Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasının Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle Çin'in bu gelişmelere yaklaşımı ve bölgedeki diğer aktörlerin tepkileri, önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek konular arasında yer alıyor. Lavrov'un ziyareti, iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik işbirliğinin derinleşeceği sinyalini verirken, uluslararası toplumun bu ittifaka nasıl karşılık vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.





Rus turistler için tesisler





Lavrov'un ziyaret ettiği Wonsan kenti, Japon Denizi kıyısında yer alıyor ve son dönemde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "dünya standartlarında kültürel etkinlikler ve dinlenme bölgesi" projesinin bir parçası olarak inşa edilen devasa bir turizm kompleksine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz haziran ayında resmi açılışı yapılan kompleks, 20 bin kişi kapasiteli oteller, bir su parkı, spor tesisleri ve kültürel mekanlar içeriyor.





Rusya Büyükelçiliği'nin verdiği bilgiye göre, tesis eşit şartlara sahip iki bölümden oluşuyor: biri yabancı turistler, diğeri ise Kuzey Kore vatandaşları için ayrılmış durumda. Kompleksin açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora da katılmıştı. Tesislerin Rus turistler içinde alternatif bir ziyaret noktası olması bekleniyor