Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Ortodoks iki ülkenin Katolik bir platformda müzakeresi uygun değil /24 Mayıs 2025 18:47

Lavrov: Ortodoks iki ülkenin Katolik bir platformda müzakeresi uygun değil

Kremlin müzakere yeri olarak Vatikan alternatifini görmezken, en uygun mekan olarak Türkiye'yi düşünüyor.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Bloomberg'in Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, İstanbul'un "teknik düzeyde müzakerelerin" yeniden başlayacağı yer olarak öngörüldüğü belirtilirken, Rus heyetinin Vatikan'a herhangi bir ziyaret planlamadığı ve Papa XIV. Leo ile görüşme beklentisi olmadığı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur görüşmelerin yeri ve zamanına henüz karar verilmediğini açıklarken, ikinci tur iddialarına Lavrov'dan yanıt geldi: "İki Ortodoks ülkenin Katolik bir platformda müzakeresi pek uygun değil." Rus Dışişleri Bakanı, "Ultimatom dilini reddediyoruz ancak kendi koşullarımızla yapıcı diyaloga açığız" diyerek Moskova'nın pozisyonunu netleştirdi.

Vatikan Senaryosuna Karşı İstanbul

Wall Street Journal'ın Haziran'da Vatikan'da yeni bir görüşme planlandığına dair haberlerine rağmen, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "somut bir anlaşma olmadığını" vurguladı. Papa'nın arabuluculuk teklifi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vatikan'ı desteklemesine karşın, Rus tarafının İstanbul'da ısrarlı olduğu gözlemleniyor.

Uzmanlar, İstanbul'un tarafsız kimliği ve iki tarafın da güvendiği bir aktör olarak Türkiye'nin diplomasi sahnesindeki kritik rolünün altını çizerken, müzakerelerin geleceğinin büyük ölçüde tarafların askeri pozisyonlarına bağlı olacağını belirtiyor.
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