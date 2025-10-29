Lavrov: Rusya’nın bir NATO ülkesine saldırı niyeti yok

Samanyoluhaber.com - Moskova





Minsk'te düzenlenen Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada Lavrov, Batılı ülkeleri yeni bir büyük Avrupa savaşına hazırlık yapmakla itham etti. Bakan, NATO'nun genişlemesinin "bir dakika bile durmadığını" söyledi.





Lavrov, konuşmasının odağına NATO'nun doğuya doğru sürekli genişleme politikasını aldı. Batı'nın verdiği tüm taahhütlere rağmen ittifakın genişlemesinin "bir dakika bile durmadığını" vurgulayan Lavrov, bu durumu bölgesel istikrarı baltalayan bir unsur olarak nitelendirdi. Lavrov, bu sürekli genişlemenin Rusya'nın güvenlik endişelerini hiçe sayan bir politika olduğunu ifade etti.





"Rusya'nın NATO'ya Saldırı Niyeti Yok"





Uzlaşı mesajı da veren Lavrov, Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırma gibi bir niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Moskova'nın bu pozisyonunu güvenlik garantileri kapsamında yasal olarak taahhüt etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, Rusya'nın Batı ile yaşadığı gerginlikte diplomatik bir çözüm kapısını açık bıraktığını gösterdi.





Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunarak, onun Ukrayna'da barışa ulaşma çabalarına ve "Alaska Zirvesi" olarak anılan görüşmelerdeki yaklaşımlarına bağlı kalacağı yönündeki umudunu dile getirdi. Lavrov, mevcut Ukrayna barış planı taslaklarının temelini ABD'nin kendi önerilerinin oluşturduğunu iddia etti.





Kuzey Kutbu ve Avrasya'da Artan Gerilim





Rus Bakan, NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki artan askeri faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi. Lavrov, Moskova'nin Kuzey Kutbu'nu bir "barış bölgesi" olarak gördüğünü ve ittifakın buradaki varlığını güçlendirme planlarının endişe kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, NATO'nun Avrasya bölgesini kendi "arka bahçesi" haline getirme çabalarına kesinlikle karşı olduklarını ifade ederek, bu durumun bölgesel güç dengesini bozacağını savundu.





Lavrov'un bu açıklamaları, Rusya ile Batı arasındaki derinleşen güvenlik krizinin devam ettiğini ve diplomasi kanallarının yetersiz kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.