Lavrov: Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşme hazırlığı yapılıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Türkiye’nin, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istedini belirten Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğu açıklamasını hatırlatarak, ‘Bizden yardım etmemizi istediler. Rusya’nın yardımı ile Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları görüştü, şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor’ ifadelerini kullandı.







2022 yılını değerlendirme yaptığı bir basın toplantısında Türkiye hakkında konuşan Lavrov şu açıklamaları yaptı:





‘Bölgedeki başlıca sorunlardan birisi İdlib. İdlib’de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD’nin Suriye’deki Kürtleri, ülkenin kuzeyinde bir yarı-devlet oluşturmak için ve kendi direktiflerini yerine getirip gerilim yaratmaları için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz.’





Suriye’deki Kürt güçlerin Türkiye sınırından uzaklaşıp geri çekilmesini içeren anlaşma maddesinin yerine getirilmediği yönünde Türk tarafının yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine Lavrov, bunun zor bir mesele olduğunu fakan Fakat Türk tarafı ile başka anlaşmaların da olduğunu söyledi.





Lavrov, ‘Suriye’nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında Putin ve Erdoğan İdlib konusunda da bir protokol imzaladı. Söz konusu anlaşma uyarınca, teröristlerin dilediklerini yapamamaları için Türkiye’nin kendisiyle işbirliği yapan muhalifleri, El Nusra’cılardan ve El Nusra’dan türeyen diğer oluşumlardan ayrıştırması gerekiyordu. Ayrıca, Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep’e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık, bunu yapmak da henüz mümkün olmuyor. Ancak üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. bunlar güncelliklerini tamamen korumaktadır’ dedi.





ABD'nin de Suriye'de de meşru hükümetle etkileşim kurulması gerektiğini anladığını belirten Lavrov, ABD’nin bu nedenle Şam'la askeri esirler hakkında gizli temaslar yürüttüğünü söyledi.