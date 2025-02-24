Lavrov, savaşının üçüncü yıldönümünde Ankara’da

Geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile görüşen Lavrov’un Ankara’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la biraraya gelmesi bekleniyor.



Lavrov’un Türk yetkililerle temaslarında geçen hafta ABD'li yetkililerle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda yaptığı son görüşmeleri ve Ankara'nın sürece nasıl katkıda bulunabileceğini ele alması öngörülüyor.



Reuters haber ajansına ismini vermemek kaydıyla konuşan bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 2022'de savaşın başlamasından aylar sonra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan NATO üyesi Türkiye'nin “önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu” söyledi.



Lavrov'un ziyareti Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yıldönümüne denk geliyor.



Diplomatik kaynak, Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın Gazze'deki ateşkes ve Suriye'deki durumu da ele alacaklarını ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve teröristlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayacağını sözlerine ekledi.



ABD'li ve Rus müzakereciler geçen hafta Riyad'da biraraya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunu Kiev'in katılımı olmadan görüştüler. Aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi.