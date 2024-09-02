Lavrov: Türkiye’nin ilkbaharda tahıl anlaşmasının yürürlüğe girmesi girişimine Moskova hazır

Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olması ve ‘Eğitim veBilgi Günü’ vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) öğrencilere hitap eden Lavrov, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili girişiminden bahsetti.



Lavrov, "Türkiye tarafından bu ilkbaharda gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların değiştirilmiş bir formatta yeniden yürürlüğe koyulması yönünde bir girişimde bulunuldu. Ukraynalılar son anda "Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım" dediler. Yersiz görünse de biz 'Tamam' dedik" ifadelerini kullandı. Lavrov, “Biz kabul ettik ancak bunu bizzat öneren Ukraynalılar, daha sonra bundan memnun olduklarını söylediler” diyerek, sürecin ilerlememesinin sorumluluğunu Ukrayna tarafına yükledi.



2022’de İstanbul’da imzalanan kesinti anlaşması da gündeme geldi. Lavrov, Batı’nın anlaşmada yer alan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle Rusya’nın anlaşmadan çekilmek zorunda kaldığını hatırlattı. Temmuz 2023’te ise Rusya, anlaşmayı uzatmayacağını Türkiye, Ukrayna ve BM Genel Sekreterliği’ne bildirmişti.



Müzakerelere Yönelik Girişimlerini Olumlu Karşılıyoruz



Lavrov, Türkiye’nin Ukrayna ile barış görüşmelerinde aktif bir rol oynadığını ve bu süreçte Rusya’nın da Türkiye’nin çabalarını samimi bulduğunu belirtti. Ancak Lavrov, Ukrayna’nın bu girişimlere olan ilgisini kaybettiğini ve müzakerelerden memnun kalmadığını ifade etti.



Lavrov, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Batı’nın denetim taleplerine direndiğini belirterek, Durov’un özgür bir tutum sergilediğini vurguladı. Batı’nın, özellikle Telegram gibi platformları denetim altına almak istediğini iddia eden Lavrov, diğer teknoloji devlerinin de benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.



Lavrov, Meta kurucusu Mark Zuckerberg’in ABD Senatosu’na çağrıldığını ve işbirliği yapmayı kabul ettiğini hatırlatarak, Batı’nın hoşlanmadığı platformların aynı kaderi paylaştığını söyledi.



Durov’un Fransa’da gözaltına alınma sürecine de değinen Lavrov, Durov’un yasa dışı içeriklerle ilgili soruşturma kapsamında 24 Ağustos’ta Paris’te gözaltına alındığını belirtti. Durov, 5 milyon euro kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu olay, Rus ve Fransız basınında büyük tartışmalara yol açmıştı.